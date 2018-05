Wenn Peter Klien mit dem ORF-Mikrofon in der Hand anrückt, dann nimmt der Bundeskanzler Reißaus. Doch nicht nur Sebastian Kurz scheut den Außenreporter der ORF Comedy-Show „Willkommen Österreich“ wie der Teufel das Weihwasser, auch die Spitzenpolitiker der anderen Parteien fürchten seine Interviewtechnik. Vorgegebene Seriosität, schwarzer Humor und ein hohes Maß an Kaltschnäuzigkeit, das sind die Ingredienzien, mit denen der Satire-Reporter seine Gesprächspartner aus der Reserve lockt. Und dabei behandelt Klien alle gleich – nämlich gleich schlecht.

Den höchst amüsanten Beweis dafür erbrachte er am Dienstag der Vorwoche im Waidhofner Plenkersaal, wo er auf Einladung des Vereins Spielplatz Kunst+Kultur mit seiner Show „Reporter ohne Grenzen“ zu Gast war. Die „härteste Nummer, die der ORF derzeit an der Journalistenfront zu bieten hat“ wartete dabei mit bereits ausgestrahlten, aber auch noch unbekannten Filmclips seiner investigativen Reportagen auf.

Dazu servierte er Hintergrundinformationen zu den Dreharbeiten. Die rund 180 Besucher im Plenkersaal erfuhren so etwa, welche Politiker nach Klien-Interviews am hartnäckigsten intervenierten, aber auch bei welcher Parteiveranstaltung er am heftigsten am Watschenbaum rüttelte.

Ein Abend zum Brüllen mit erhellenden Einblicken in die österreichische Seele und die österreichische Innenpolitik.