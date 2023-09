Training für die Lachmuskeln in Hollenstein

Die SPÖ Hollenstein organisiert einen Kabarettabend. Das Duo Flo & Wisch gastiert am 7. Oktober, 19.30 Uhr, im Turnsaal der Schule. Flo & Wisch verlassen sich in ihrem neuen Kabarettprogramm ganz auf ihr Bauchgefühl und sind dabei nur selten einer Meinung. Denn wenn die feine Wiener Klinge auf steirische Bodenständigkeit trifft, ist schnell klar: Hier sprechen zwei innere Stimmen unterschiedliche Sprachen. An einem Abend voller Gegensätze machen Flo & Wisch vor fast keinem Thema halt, bestechen durch Aktualität und balancieren gewohnt stilvoll die Gürtellinie entlang. Sie begeistern mit treffsicheren Pointen, hoher Musikalität und nehmen sich dabei weder ein Blatt vor den Mund noch eine Binde vor den Bauch.