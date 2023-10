Kabarett „Bauchgefühl“ von Flo & Wisch in Hollenstein

Ein Zusammenspiel aus perfekt synchronisiertem Hüftschwung, pointierten Witzen und der passenden musikalischen Umrahmung bescherte den Kabarettisten Florian Roehlich und David Krammer im Hollensteiner Turnsaal reichlich Applaus. Bekannt aus diversen TV-Auftritten, darunter die erfolgreiche Teilnahme an der ORF-Show „Die große Chance“, touren Flo & Wisch aktuell durch Österreich. Auch inhaltlich gleicht das Kabarettprogramm einer Österreichtour. Dabei bleibt kein Bundesland von den humorvollen Seitenhieben der Kabarettisten verschont. So findet die Vorstellung zumindest musikalisch am anderen Ende Österreichs seinen Höhepunkt, als die beiden Darbietenden voller Hingabe über die Verständnisschwierigkeiten des Vorarlberger Dialekts singen.

Foto: Carina Jagersberger

Ein gelungener Abend

Die SPÖ Hollenstein zeigte sich mehr als zufrieden mit der Veranstaltung. Nicht nur das Gelächter im Publikum, sondern auch der anschließende Beifall zeigten: Auch die Besucherinnen und Besucher waren sichtlich begeistert vom souveränen Auftritt der Kabarettisten. Am Ende der rund zweistündigen Vorstellung durften sich die Künstler dementsprechend über laute „Zugabe“-Rufe und Standing Ovations freuen.