„Schwer zu kalkulieren“: Ybbstaler Gastro steht vor Schwierigkeiten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Noch gibt es genügend Gäste, vor allem auch viele Radfahrer“, erzählt Debora Molterer, Betreiberin der Bäckerei und Konditorei Molterer in Ybbsitz. „Man weiß aber nicht, was einen im Herbst erwartet. Der Mehlpreis ist sehr instabil, das macht es schwer zu kalkulieren.“ Als Wettbewerbsvorteil setzt man hier auf ausgebildete Fachkräfte und freundliches Personal, die Lage am Arbeitsmarkt sei allerdings schwierig, meint Molterer: „Die Schwierigkeit ist es, Leute zu finden, die am Wochenende arbeiten wollen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, am Wochenende zuzusperren, da ist bei uns am meisten los.“

„Es ist natürlich eine herausfordernde Zeit“

Konditormeister Thomas Piaty aus Waidhofen sieht dem Herbst ebenfalls gespannt entgegen. „Es ist natürlich eine herausfordernde Zeit“, meint Piaty. „Wir bleiben aber zuversichtlich und versuchen Sachen anzubieten, die sonst niemand macht. Wir wollen weiterhin ein schönes Ambiente und gute Produkte anbieten, auch in schlechten Zeiten will man ja nicht auf alles verzichten. Einen Kaffee und eine Mehlspeise leistet man sich ja schnell einmal. Hoffentlich ist das eine kurze Phase, nach der es wieder aufwärts geht!“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.