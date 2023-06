Drei Sommerkonzerte an zwei Tagen mit dem Waidhofner Kammerorchester

„Wenn der Vater mit dem Sohne“, so lautet der Titel eines Heinz-Rühmann-Films. Im Sommerprogramm 2023 des Waidhofner Kammerorchesters wird diese besondere Beziehung ebenfalls zum Thema: Tamás Varga, Solocellist der Wiener Philharmoniker, musiziert mit seinem Sohn Konrád das Konzert für Violoncelli in g-Moll RV 531 von Antonio Vivaldi. Dazu folgt das Konzert für Violoncello und Orchester in a-Moll op. 129 von Robert Schumann. Im zweiten Teil des Konzerts steht Antonin Dvořáks Sinfonie Nr. 9 in e-Moll op.95 „Aus der neuen Welt“ auf dem Programm.

Wiener Philharmoniker Tamás und sein Sohn Konrád Varga treten bei den diesjährigen Sommerkonzerten als Solisten auf. Foto: privat

Die Konzerte des Waidhofner Kammerorchesters unter der Leitung von Wolfgang Sobotka finden zu folgenden Terminen statt: am Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr im Haus der Musik Grafenwörth, am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr im Schlosscenter Waidhofen/Ybbs sowie ebenfalls am 2. Juli um 19.30 im Kolomanisaal im Stift Melk.

Karten sind im Bürgerservice im Rathaus Waidhofen, online auf www.oeticket.com bzw. bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie für das Melker Konzert im Online-Shop des Stifts Melk erhältlich.