Musikalischer Sommergenuss im Schlosscenter Waidhofen/Ybbs

Das Kammerorchester Waidhofen/Ybbs unter der Leitung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt auch heuer wieder zu seinen traditionellen Sommerkonzerten ein und bringt an drei verschiedenen Orten Gustostücke der Kammermusik auf die Bühne. Als Solisten konnten diesmal Tamás und Konrád Varga gewonnen werden.

Philharmoniker Tamás Varga konzertiert gemeinsam mit seinem Sohn Konrád bei den diesjährigen Sommerkonzerten des Waidhofner Kammerorchesters. Foto: Olga Kretsch

Tamás Varga ist als Solocellist seit fast 25 Jahren Musiker der Wiener Philharmoniker und bereiste musikalisch alle Kontinente dieser Welt. Dass der gefragte Musiker trotz vieler Konzertreisen im In-und Ausland ein Familienmensch ist, zeigt er bei manchen Gelegenheiten, wo er auch mit seinen musikalischen Kindern konzertiert.

Sein zweiter Sohn Konrád tritt als Cellist in die Fußstapfen seines Vaters. Konrád Varga wurde 2006 in Wien geboren und beschloss mit nur knapp drei Jahren, Cello spielen zu wollen. Mit viereinhalb Jahren nahm er schließlich seinen ersten Unterricht. In seinen sehr erfolgreichen bisherigen Jahren gewann Konrád mehrere erste Preise mit Auszeichnung, wurde von der Musikschule Wien ins Förderprogramm aufgenommen und ist als begeisterter Kammermusiker Gründungsmitglied zweier Streichquartette und eines Celloquartetts.

Konrád Varga entdeckte bereits früh seine Begeisterung für die Kammermusik. Foto: privat

Gespielt wird das Konzert für zwei Violoncelli in g-Moll von Antonio Vivaldi sowie Kol Nidrei op. 47 von Max Bruch. Dazu folgt das Konzert für Violoncello und Orchester in a-Moll op. 129 von Robert Schumann mit Tamás Varga. Im zweiten Teil des Konzerts steht Antonin Dvořáks Sinfonie Nr. 9 in e-Moll op.95 „Aus der neuen Welt“ auf dem Programm.

Termine und Karten:

Das Konzert in Waidhofen findet am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr im Schlosscenter statt. Karten sind im Bürgerservice im Rathaus, online auf www.oeticket.com bzw. bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.Weitere Termine: Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr im Haus der Musik Grafenwörth sowie am Sonntag, 2. Juli, um 19.30 Uhr, im Kolomanisaal Stift Melk (Karten: Online-Shop des Stifts Melk).