Mit einem Team von 30 Kandidaten geht die ÖVP Allhartsberg am 26. Jänner bei der Gemeinderatswahl ins Rennen. Angeführt wird die Liste von Bürgermeister Anton Kasser.

Eine Listenreihung gibt es allerdings nicht. Wie schon vor fünf Jahren hat die ÖVP einen eigenen Stimmzettel erstellt, der den amtlichen ersetzt. Darauf können die ÖVP-Wähler zwölf Kandidaten ankreuzen. Jene zwölf, die in Summe die meisten Stimmen bekommen, ziehen fix in den Gemeinderat ein. Die Vergabe der restlichen Mandate behält sich der Ortsparteivorstand vor. „Diese Mandate werden dann nach den Erfordernissen bzw. nach den Ortsteilen vergeben“, sagt Bürgermeister Kasser.

„Wir haben ein tolles Team mit vielen Jungen und auch vielen Frauen zusammengestellt.“ Wieder mit dabei sind die geschäftsführenden ÖVP-Gemeinderäte Leopold Kromoser und Leopold Teufel ebenso wie ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Nicht mehr auf der Liste zu finden sind hingegen Vizebürgermeisterin Hermine Handsteiner und geschäftsführender Gemeinderat Erich Mistelbauer. Auch die Gemeinderäte Andrea Fehringer und Franz Wieser treten nicht mehr an. Wahlziele möchte der Ortschef nicht verkünden. „Aber wir nehmen natürlich, was wir bekommen“, sagt Kasser. „Und dann werden wir unsere gute Arbeit für die Gemeinde fortsetzen.“

Nichts Neues an der Spitze gibt es auch bei der SPÖ, die als zweite politische Kraft in Allhartsberg ins Rennen geht. Auf Listenplatz eins geht wieder der geschäftsführende Gemeinderat Roland Gruber ins Rennen. Hinter ihm kandidiert Gemeinderat Franz Atschreiter. Kinderarzt Robert Weinzettel findet sich am Kampfmandat auf Listenplatz fünf. Insgesamt treten acht Personen für die Sozialdemokraten bei der Wahl 2020 an, eine Frau befindet sich allerdings nicht darunter.

Bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 konnten sowohl ÖVP als auch SPÖ jeweils ein Mandat zulegen. Möglich war das, weil durch den Einwohneranstieg in der Gemeinde der Mandatsstand um zwei erhöht worden war.