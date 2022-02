Pfarrgemeinderatswahl im Ybbstal: „Gemeinde lebt aus dem Miteinander“

Im Dekanat Waidhofen sind 87 Prozent der Menschen katholisch. Während schon Wochen vor der Waidhofner Gemeinderatswahl am 30. Jänner Plakate an allen Ecken und Enden Waidhofens um die Gunst der Wähler warben und schließlich 71,9 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne schritten, wissen hingegen viele Katholiken über die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März wohl gar nicht Bescheid. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Pfarrgemeinderatswahl betrug im Dekanat nur 27,6 Prozent, was allerdings im Vergleich mit dem Rest der Diözese ein guter Wert war. In einzelnen Pfarren Waidhofens erreichte man sogar bis zu 75 Prozent.

Dechant Herbert Döller erklärt, dass es in kleinen Gemeinden leichter sei, die Wähler zu erreichen. In manchen Pfarren gab es vor der letzten Wahl zum Beispiel Hausbesuche. In Waidhofen wurde versucht, Wähler über Postwurfsendungen zu erreichen, was aber wenig Sinn machte. „Die meisten Wähler sind eben Kirchgänger“, meint Döller.

Nicht nur bei der Wahlwerbung, sondern auch bei der Wahl selbst geht jede Pfarre ihren eigenen Weg. In Waidhofen zum Beispiel gibt es eine Kandidatenliste. Aus 18 Kandidaten werden dann zwölf gewählt. In einigen Pfarren des Dekanats gibt es übrigens schon vor dem 20. März die Möglichkeit zum Wahlgang.

Die Kandidatenfindung in Waidhofen ist noch nicht abgeschlossen, erklärt Döller. Man musste die Gemeinderatswahlen abwarten, da einige mögliche Anwärter auch bei dieser Wahl antraten und im Pfarrgemeinderat sollte man kein politisches Amt innehaben.

Auf die Frage, ob es Probleme gibt, Kandidaten zu finden, lächelt er: „Es kommt niemand von selbst.“ Deswegen gab es in einigen Pfarren in den letzten Wochen die Möglichkeit, Wahlvorschläge zu erbringen. Diese werden aktuell gesichtet und Gespräche mit den möglichen Kandidaten geführt. „Natürlich ist es nicht so einfach. Es gibt auch einige Absagen. Aber ich sage immer: von Neinsagern kann man nicht leben“, erklärt der Dechant. Als mögliche Gründe für Absagen nennt er einerseits Scheu vor der Öffentlichkeit, aber auch das Gegenteil könne ein Problem sein. „Manche stehen in ihrem Leben so sehr in der Öffentlichkeit, dass sie davon nicht noch mehr haben möchten. Und bei anderen scheitert es an den kirchlichen Voraussetzungen. Im Pfarrgemeinderat zu sein, ist auch eine Art Zeugnis: Ich steh für was und muss vielleicht mal für etwas den Kopf hinhalten“, sagt Döller.

Auf die Frage, inwieweit man Kirche mitgestalten kann, erklärt der Dechant, dass der Pfarrgemeinderat kein Beschlussorgan sei, sondern mehr ein Rat, der verhindern solle, dass Kirche nur von einem gemacht werde. „Es gibt viele Wünsche, die von den Menschen herangetragen werden. Diese können nur wahr werden, wenn Einzelne dafürstehen und den Weg gehen“, betont Döller. „Die Gemeinde lebt aus dem Miteinander – dem Mittragen – und zwar aus dem Praktischen und dem Spirituellen.“

