1.000 Schülerinnen und Schüler bei Lehrlingsmesse in Waidhofen/Ybbs

Zum achten Mal ging von Mittwoch bis Freitag das „karriere clubbing “ des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs erfolgreich über die Bühne. 34 Betriebe aus den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen präsentierten sich heuer bei der Fachmesse und stellten an den Firmenständen im Innenbereich ebenso wie in den Werkstätten im Schlosshof ihre jeweiligen Lehrberufe interessierten Jugendlichen und deren Eltern vor. Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler aus 30 Schulen zwischen Amstetten und Lunz am See nutzten ebenso wie zahlreiche Privatpersonen das Angebot, um sich zu informieren.

80 Betriebe, vom Kleinbetrieb bis zum Global Player, umfasst der 2014 aus der Taufe gehobene Verein „Mein Lehrbetrieb“ mittlerweile. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesen Unternehmen beschäftigt, 3.000 Lehrlinge werden ausgebildet. Am Rande des „karriere clubbing“ nutzte man am Freitag bei einer Pressekonferenz die Gelegenheit, um eine neue Initiative zu präsentieren.

„Die Lehre ist besser als ihr Ruf“, hielt „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber fest. „Sie kombiniert die Theorie mit der Praxis und sorgt für gut ausgebildete Facharbeiter, die das Fundament unserer Wirtschaft bilden. Mit einer Lehre kann man Karriere machen. Es ist ein Weg voller Chancen.“ Ziel des Vereins sei es, das Bild der Lehre in der Öffentlichkeit positiv zu gestalten und zu stärken, hielt Felber fest. Dazu beitragen soll die neue Initiative „Skill up!“, die vom Verein gemeinsam mit den Amstettner Agenturen inShot und Project Thor Design erarbeitet wurde, und im Anschluss präsentiert wurde. Mit der neuen Marke soll die Lehre zum einen einen coolen Touch bekommen und so für die Jugend attraktiv werden, zum anderen wird sie als Dachmarke verschiedenster Aktivitäten fungieren.

Wie auch in den Unternehmen mit den Lehrlingsausbildnern und Lehrlingen (vorne am Bild) wird auch regional beim Thema Lehrausbildung auf Kooperation gesetzt: Bürgermeister Christian Haberhauer (Amstetten), „Mein Lehrbetrieb"-Obmann Markus Felber, Eisenstraßenobmann und Bürgermeister Werner Krammer (Waidhofen) sowie WKO-Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz (hinten, von links). Foto: Kössl

Unter ihr wird künftig nicht nur das „karriere clubbing“, sondern auch die Bildungsmeile der Wirtschaftskammer Amstetten über die Bühne gehen. Die Bildungsmeile geht damit auch in die Obhut des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ über. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftskammer bleibt freilich. „Das ,karriere clubbing' soll ein erster Einstieg in die Lehre sein“, sagt Wirtschaftskammerobmann Gottfried Pilz. „Im Rahmen der Bildungsmeile können die Schülerinnen und Schüler dann vertiefend in die Materie eintauchen, indem sie jene Betriebe und Branchen besuchen, die sie interessieren.“

Im Sinne der Effizienz sei es sinnvoll, hier gemeinsam zu agieren, meint „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Felber. „Die Bildungsmeile wird nun künftig von uns organisiert, wobei wir den Fokus darauf legen wollen, dass auch die Eltern mit ihren Kindern in die Betriebe gehen können.“

Die Städte Amstetten und Waidhofen wollen mit der neuen Initiative noch weiter zusammenrücken. „Es freut mich, wenn diese starke Achse ausgebaut wird“, sagt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer. „Was wäre ein Betrieb ohne Lehrlinge?“ Dem pflichtete Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer bei: „Die Lehrlinge sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Deshalb sind wir auch stets bemüht, schon in der Mittelschule und im Polytechnikum Akzente zu setzen.“