Zwei Brüder im Solokonzert in Konradsheim

Klaus Wagner am Klavier und sein Bruder Johannes auf der Posaune und am Tenorhorn treten am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, im haus.konradsheim erstmals gemeinsam auf. Sie werden Stücke vom Barock bis zur Moderne darbieten, solistisch und im Duett.

Das Team des Katholischen Bildungswerks Konradsheim organisiert dieses Konzert mit seiner lokalen Extranote. „Klaus und Johannes Wagner haben in Konradsheim, in den Musikschulen, in der Trachtenmusikkapelle und in verschiedenen Bandformationen über die Region hinaus viele musikalische Impulse gesetzt und oftmals das Publikum begeistert. Dass sie nun gemeinsam auftreten und einen tiefen Einblick in ihr solistisches wie gemeinsames Musizieren präsentieren, darauf freuen wir uns sehr“, sagt Hermann Wagner von den Veranstaltern.

Johannes Wagner wird auf dem Tenorhorn und der Posaune zu hören sein. Foto: privat

Karten sind erhältlich im Weltladen Waidhofen/Ybbs und beim Team des Katholischen Bildungswerks Konradsheim. Kartenreservierungen werden unter 0664/3857810 (Mittwoch bis Samstag, 19 bis 20 Uhr) entgegengenommen.