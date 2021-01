Die Parkgebühren bleiben in Waidhofen.

Mehrere Städte österreichweit heben aufgrund der Corona-Situation vorübergehend die Kurzparkzonen auf. Nach derzeitigem Stand ist die Überwachung der Kurzparkzonen etwa in der Stadt Salzburg in Klagenfurt, Villach, Neusiedl am See, St. Pölten und Perchtoldsdorf ausgesetzt. In manchen der Städte wie St. Pölten muss aber die maximale Parkdauer weiterhin beachtet und mittels Parkuhr gekennzeichnet werden. Die Maßnahme gilt als ein Mittel, um die Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reduzieren. In allen Städten gilt die Gebührenbefreiung bis auf Widerruf und könnte schon mit Ende des Lockdowns wieder zurückgezogen werden. Waidhofen beteiligt sich nicht an der Aktion. „Es sind auch in Zukunft keine derartigen Maßnahmen geplant“, heißt es auf Anfrage aus dem Magistrat der Stadt.