Kematen/Ybbs: Pkw krachte in Bank

Zu tief ins Glas geschaut hat ein aus Richtung Amstetten kommender Pkw-Lenker in der Silvesternacht in Kematen. Beim Abbiegen von der B 121 verschätzte sich der alkoholisierte Fahrer offenbar und krachte in die Sparkassen-Filiale .

Um 1.35 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Kematen aus, um das Auto mittels Kran zu bergen. Anschließend wurden Sicherungsmaßnahmen in der Bankfiliale durchgeführt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

