Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder: Besuch bei der Firma IFE

Auch in diesem Jahr wurde das kostenlose Angebot der Ferienbetreuung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut angenommen. So wurden heuer 27 „IFE-Kinder“ im Alter von drei bis zehn Jahren in der Volksschule Kematen von qualifizierten und erfahrenen Pädagoginnen der Gemeinde mitbetreut.

Die verschiedenen Einstiegssysteme wurden ausprobiert. Foto: IFE

Neben abwechslungsreichen Aktivitäten in der Volksschule, diversen Ausflügen und der Teilnahme an der Sport- und Erlebniswoche „Jugend in Action“ der Gemeinde stand auch in diesem Jahr ein Besuch am Standort der IFE in Kematen für die Kinder auf dem Programm.

Denkaufgaben, Rätsel und Malen sorgten für Abwechslung. Foto: IFE

Zu Beginn erhielten die Kinder einen spannenden Einblick in die „Welt der Türen“ im IFE-Showroom. Danach durften sie als Team entweder malen, Rätsel lösen oder Denkaufgaben, die das räumliche Vorstellungsvermögen forderten, erledigen. Zum Abschluss gab es neben einem kleinen Geschenk auch noch ein leckeres Eis, das bei den sommerlich warmen Temperaturen für Erfrischung sorgte.