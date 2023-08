Ortschefin Günther: „Wenn sich jemand findet, gebe ich das gerne ab“

NÖN: Mit dem neuen Wasserhochbehälter am Kreuzstöcklberg wurde kürzlich ein großes Gemeindeprojekt abgeschlossen. Was bedeutet dieses Pojekt für Kematen?

Bürgermeisterin Juliana Günther: Mit dem neuen Hochbehälter ist die Wasserversorgung für die Gemeinde nun abgesichert. Vorher hatten wir nur für einen halben Tag Wasserreserven. Jetzt haben wir zusätzliche Speicher, die zwei Mal 700 Kubikmeter fassen. Für die Zukunft der Gemeinde ist das ganz wichtig. Wasser ist das höchste Gut, ohne Wasser und Brot kann man nicht leben. Die Trinkwasserversorgung ist eine zentrale Gemeindeaufgabe. Um Trinwasser in höchster Qualität gewährleisten zu können, wird viel Geld investiert. Deshalb war es für uns alle im Gemeinderat wichtig, diese Vorsorge zu treffen und zu investieren.

Wie sieht es mit dem Wasserleitungsbau aus? Ist da noch etwas offen?

Günther: Im Großen und Ganzen ist bei der Wasser- und Kanal-Infrastruktur schon sehr viel ausgebaut und erneuert worden. Trotzdem werden uns in der Zukunft so manche Siedlungen im Ortsteil Kematen mit Sanierungen treffen.

Kematen konnte in den letzten Jahren bei den Bevölkerungszahlen zulegen. Was macht die Gemeinde als Wohnort so attraktiv?

Günther: Zum einen haben wir eine günstige Lage zwischen Amstetten und Waidhofen. Die Nähe zu beiden Städten ist sicher ein Vorteil. Zum anderen haben wir mit dem Heidewald einen Erholungswald, der für ältere Menschen gut zu begehen ist, aber auch für Läufer und Radfahrer interessant ist. Und wir haben den zehn Kilometer langen Schneerosenweg. Das sind schon tolle Angebote. Wenn man durch Kematen durchfährt, hat man zwar dementsprechend Verkehr, aber sobald man die Hauptstraße verlässt, haben wir schon sehr schöne Fleckchen zu bieten.

Ist noch genügend Wohnraum in der Gemeinde vorhanden?

Günther: Kematen hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt. Baugründe sind noch genügend vorhanden. Man muss aber auch schauen, dass man noch Ressourcen hat und nicht alles verbaut. Besser ist es, leer stehende Gebäude zu nutzen.

Die Gemeinde hat das Schanzer-Haus im Ortszentrum gekauft. Was ist dort geplant?

Günther: Wir sind hier dabei, ein Projekt umzusetzen, das in Richtung „Gesunde Gemeinde“ geht – Therapieräume wären eine Möglichkeit, aber auch die Caritas platzt aus allen Nähten.

Wann möchte man das in Angriff nehmen?

Günther: Das muss noch warten, weil jetzt der Kindergartenzubau wichtiger ist. Zwei neue Gruppenräume sind notwendig. Die Kleinkind-Tagesbetreuungsgruppe, die sich derzeit in der Schule befindet, kommt auch wieder in Kindergartennähe. In der Schule werden die Räumlichkeiten nämlich nun für die Mittags- und Nachmittagskinder gebraucht. Wir haben derzei ca. 40 Nachmittagsschüler in der Kematner Volksschule. Daher werden die Räumlichkeiten für den Essensbereich wieder gebraucht.

Wie sieht der Zeitplan für dieses Projekt aus?

Günther: Im Herbst, soll mit dem Bau begonnen werden. Ich hoffe, dass das Projekt dann nächstes Jahr im Sommer fertig ist. Nach dem Wasserbehälter, der uns zwei Millionen Euro gekostet hat, ist das wieder ein Projekt im Millionenbereich.

Schon lange ein Thema ist der Umbau des Gemeindeamtes. Ist dieses Projekt jetzt wieder etwas nach hinten gerutscht?

Günther: Der Umbau des Gemeindeamtes ist jetzt schon mehrmals verschoben worden, zuerst wegen dem Schulbau und jetzt wegen dem Neubau des Wasserbehälters. Wenn der Kindergarten abgeschlossen ist, werden wir aber auch diesen Bau in Angriff nehmen. Das Gemeindeamt wird dann ins Schanzer-Haus übersiedeln. Leider ist das Gemeindehaus nicht barrierefrei und deshalb kam ein dringender Appell der Landesregierung, dieses barrierefrei zu gestalten. Geht es nach mir, sollen die Planungen im nächsten Frühjahr beginnen.

Kematen hat zuletzt auch einiges in Freizeiteinrichtungen investiert. Der Skatepark wurde erneuert und Fitnessgeräte im öffentlichen Raum installiert. Wie wird das angenommen?

Günther: Das wird sehr gut angenommen. Ich freue mich immer wieder, wenn die Jugend hier sportelt. Wir haben auch gerade die Sportwoche hinter uns, an der ca. 130 Kinder teilgenommen haben. Es ist ganz wichtig, dass man die Kinder zum Sport animiert.

Der Ybbstalradweg soll künftig durch Kematen verlaufen. Da gab es zuletzt einige politische Differenzen. Die SPÖ sprach sich gegen einen Verlauf durch den Heidewald aus. Ist diese Radwegführung bereits fix?

Günther: Von politischen Differenzen kann man nicht sprechen. Es ist auch gut, wenn die Leute sich einbringen, aber als Verantwortliche muss ich das auch umsetzen können. Wir haben fünf Wege durch den Wald und einer wird zum Radweg. Wir haben schließlich einen Erholungswald, wo alle Platz finden sollen, auch die Radfahrer. Der Ybbstalradweg wird gerne angenommen. Aber gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist, muss man schauen, dass man von der Bundesstraße wegkommt und einen gesicherten Radweg hat. Ganz wichtig ist auch die Radbrücke über die Ybbs. Damit schaffen wir eine sichere Verbindung zum Bahnhof und weiter zum Ybbstalradweg. Wenn die jungen Leute nicht jetzt auf das Rad umsteigen, wann dann?

Die Finanzierung dieser Brücke ist bereits gesichert?

Günther: Ja, die Finanzierung ist vonseiten des Landes und des Bundes zugesagt.

Und wie sieht der Zeitplan dieses Radwegprojekts aus?

Günther: In der ersten Bauphase wird die Trasse Richtung Amstetten umgesetzt, damit der Radweg da sicher verläuft. In der zweiten Bauphase folgt dann die Planung für die Brücke. Da braucht es ca. ein Jahr, bis man die ganzen Gutachten am Tisch hat. Dann kann es 2024 an die Umsetzung der Radbrücke gehen.

Die SPÖ plädiert für Tempo 30 auf den Kematner Gemeindestraßen. Im Gemeinderat einigten sich ÖVP und SPÖ dann auf die Erstellung eines Konzepts für flächendeckendes Tempo 30. Wie weit ist man da?

Günther: Wir sind da noch mit der Verkehrsabteilung der BH in Verbindung, aber ich glaube, da geht es wieder mehr Richtung Geschwindigkeitszonen. Ich glaube auch, dass man sich die einzelnen Straßenzüge anschauen muss. Wir haben in der 15. Straße eine 30er-Zone, aber trotzdem blitzen manche Autofahrer mit 70, 80 km/h durch. Bei manchen hilft also auch eine 30er-Zone nichts.

Was gäbe es sonst für Möglichkeiten, damit langsamer gefahren wird?

Günther: Man muss die Polizei wieder mehr bitten, zu schauen, dass die Tempolimits eingehalten werden. Auch gewisse Straßeneinbauten könnten helfen, etwa Blumenrabatte oder Bäume, damit man eine engere Straßenbreite bekommt.

Wie weit ist der Breitbandausbau im Gemeindegebiet?

Günther: Ein kleines Stück vom Feuerwehrhaus in Höfing Richtung Pyhra ist noch offen. Und in Wollmersdorf fehlen noch einige Häuser, aber ansonsten sind wir durch. Ich hoffe, dass wir jetzt im Herbst diese Anbindungen noch erzielen können.

Wie sieht es in Kematen hinsichtlich der Bestückung öffentlicher Gebäude mit Photovoltaik aus? Die Volksschule wurde ja bereits mit einer Anlage ausgestattet und auch beim neuen Hochbehälter ist das angedacht.

Günther: Wir werden da weiter aufrüsten. Wir haben vor, in nächster Zeit auch noch die Feuerwehr zu bestücken und überall im öffentlichen Bereich, wo das möglich ist, PV-Anlagen zu installieren. Was uns beim Stromverbrauch auch sehr zugute kommt, ist, dass wir LED-Lichter in den Straßenlaternen eingebaut haben. Ab 22 Uhr wird das Licht gedämpft, daraus ergeben sich weitere große Einsparungen beim Strom. Ganz abschalten will ich die Straßenbeleuchtung aus Sicherheitsgründen aber nicht.

Vor einiger Zeit stand im Raum, dass die Firma IFE erwägt, aus Kematen abzuwandern. Gibt es da eine neue Entwicklung?

Günther: Ich habe nichts Neues gehört und ich hoffe, dass die Firma IFE bleibt. Kematen ist ein attraktiver Standort. Es gibt genug Parkplätze, der Standort ist puncto Verkehr leicht erreichbar und die Gemeinde liegt im Mittelpunkt des Bezirks. Die Zufahrtsmöglichkeiten sind ideal, es gibt eine Bahnverbindung bis Kematen oder Kröllendorf und auch Ausbaumöglichkeiten sind gegeben.

Wie sieht es in Kematen mit Leerständen bei Gewerbeimmobilien oder Geschäften aus?

Günther: Wir haben keine Leerstände. So manche Gemeinde hat damit zu kämpfen, wir zum Glück aber nicht.

Welche Projekte sind sonst noch gerade in der Gemeinde am Laufen?

Günther: Es laufen die Vorbereitungen für den Kanalbau Richtung Kalsing, Straßensanierungen und der Ankauf eines 33.500 Quadratmeter großen Grunstücks von der GEMYSAG.

2025 stehen in Niederösterreich wieder Gemeinderatswahlen an. Werden Sie wieder für das Bürgermeisteramt kandidieren?

Günther: Ach ja, in zwei Jahren sind schon wieder Wahlen. Ich bin gerne bei den Leuten und arbeite gerne, egal welche Probleme zu lösen sind. Wenn sich jemand findet, der das Amt übernehmen möchte, werde ich das gerne abgeben. Momentan schaut es aber nicht so aus. Aber es wäre halt ideal, wenn sich jemand Jüngerer bereiterklären würde.

Sie haben sich also noch nicht festgelegt, ob Sie wieder kandidieren werden?

Günther: Nein, lassen wir das einmal näherkommen. Ich sage immer, wenn man gesund ist, kann man vieles schaffen. Dieses Interview möchte ich auch nutzen, um den Institutionen und Vereinen für die vielen freiwilligen Stunden zum Wohle der Kematnerinnen und Kematner Danke zu sagen.