Ausblicke und Ehrungen bei Neujahrsempfang

Beim traditionellen Neujahrsempfang der Marktgemeinde Kematen erhielten die vielen Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Vereinen am vergangenen Freitag einen ersten Ausblick auf die Vorhaben der Gemeinde im Jahr 2023. Ebenso gaben Bürgermeisterin Juliana Günther (ÖVP) und Vizebürgermeister Walter Lettner (ÖVP) einen kurzen Rückblick auf die realisierten Projekte des vergangenen Jahres. Traditionell fanden im Rahmen des Empfangs Ehrungen und die Überreichung der Jungbürgerbriefe an die nun „jungen Erwachsenen“ statt. Der ehemalige geschäftsführende SPÖ-Gemeinderat Kurt Kaindl erhielt den Ehrenring in Gold für über 30 Jahre Mandatarstätigkeit. Die Gemeindebedienstete Lore Kaiserrainer wurde offiziell in die Pension verabschiedet.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Kasser hielt die Festansprache. Im Anschluss erwartete die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, darunter auch prominente Vertreter der heimischen Politik und Wirtschaft, wie Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl und Bezirkshauptfrau Martina Gehrersdorfer, ein köstliches Buffet. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Hilm-Kematen und der Musikschulverband der Region Sonntagberg.

