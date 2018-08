Bis Frühjahr 2020 sollen im Siedlungsgebiet im Kematner Ortszentrum 20 neue Wohneinheiten entstehen. Die GED Wohnbau GmbH realisiert hier, nach dem Bau der Passivhaussiedlung auf der Zell in Waidhofen, ein weiteres Projekt im Ybbstal.

Auch in Kematen schafft die GED eine Eigentumswohnsiedlung in Passivbauweise, insgesamt sollen auf dem Grundstück zwischen der 23.c- und der 23.d-Straße 16 Reihenhäuser zwischen 112 und 117 Quadratmetern sowie vier Doppelhaushälften mit je 112 Qua-

dratmetern errichtet werden. Alle Häuser verfügen über einen Eigengrund mit südseitigen Gärten, einem Abstellraum und zwei Pkw-Stellplätzen.

Am Freitag erfolgte der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt. Dieser soll bis Herbst 2019 fertiggestellt werden, der zweite Bauabschnitt beginnt im Frühjahr 2019. „Wir haben in den letzten Jahren die Infrastruktur stark ausgebaut. Dieses Projekt gibt Familien die Möglichkeit, sich in Kematen anzusiedeln“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther.