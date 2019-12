„Zünd a Liacht au“ – das war das Motto des diesjährigen Adventkonzerts der Caritas am Sonntag in der Pfarrkirche in Kematen. Zahlreiche Besucher, darunter auch Bürgermeisterin Juliana Günther, Bürgermeister Thomas Raidl, Caritas-Regionalleiter Mostviertel West Markus Lurger und Pater Vitus Weichselbaumer, nutzten die Gelegenheit, sich von der Mitterfelder Stubenmusi, der Urltaler Sängerrunde, dem Musikschulverband Region Sonntagberg und dem Musikverein Kematen in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen.

Die Musikgruppen boten ein abwechslungsreiches Programm, das von der „Hirtenweise“ bis zum „Staaden Walzer“ reichte. Felix Günther las besinnliche Texte, die zum Nachdenken anregten.

Der Reinerlös des Konzerts kommt wie jedes Jahr der Caritas-Sozialstation Ybbstal „Betreuen und Pflegen zu Hause“ zugute.