Einstimmig wurde am Mittwoch der Vorwoche im Gemeinderat von ÖVP und SPÖ der Budgetvoranschlag der Gemeinde Kematen für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Im ordentlichen Haushalt schlagen Einnahmen und Ausgaben von 6,48 Millionen Euro zu Buche, der außerordentliche Haushalt weist einen Betrag von 7,3 Millionen Euro auf.

Die Höhe dieses Betrags ist auf eine Darlehensumwandlung für das Großprojekt Schulumbau zurückzuführen. Dabei handelt es sich um einen buchhalterischen und keinen realen Wert. Die tatsächlichen Investitionen im Jahr 2019 fallen deutlich geringer aus.

708.000 Euro werden im kommenden Jahr in den Ausbau der Wasserversorgung im ländlichen Gebiet investiert. Nachdem heuer die Ortsteile Hausleiten und Höfing an die Gemeindewasserleitung angeschlossen wurden, sollen nächstes Jahr Aigen, Stritzelhof und Wollmersdorf folgen. „Wir beziehen unser Wasser aus Waidhofen“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther (ÖVP). „Ende 2019 soll das gesamte Gemeindegebiet mit Waidhofner Wasser versorgt sein.“

550.000 Euro fließen in den Straßenausbau. Die Errichtung eines Umkehrplatzes in der 23. Straße steht hier ebenso am Plan wie neue Schutzwege in Wollmersdorf und Hausleiten oder ein neues Buswartehäuschen in Hausleiten. „Diese Maßnahmen sind ganz wichtig für die Sicherheit unserer Kinder“, hält die Ortschefin fest.

Weitere Projekte sind die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der 11. Straße, die Wasser- und Kanalsanierung in der 9.a Straße oder die Errichtung eines neuen Nebengebäudes für den Bauhof.

Volksschule eröffnet am 25. Jänner offiziell

Bereits abgeschlossen werden konnten die Generalsanierung und der Ausbau der Volksschule Kematen. Für das Großprojekt sind im Budget 2019 noch Restkosten von 386.000 Euro vorgesehen. „Wir haben nun sicher eine der modernsten Schulen“, freut sich die Bürgermeisterin. „Das fünf Millionen Euro teure Schulgebäude mit neuem Turnsaal erfüllt alle Anforderungen einer modernen Technik und bietet etwa auch die Möglichkeiten einer Kleinkinder- und Nachmittagsbetreuung.“ Am Freitag, 25. Jänner, findet die offizielle Eröffnung statt.

Abgeschlossen werden konnte mittlerweile auch die Straßenumlegung der 11.a Straße, sodass die Kinder jetzt gefahrlos in den neu angelegten Schulgarten gelangen. „Ich bin sehr froh, dass auch hier nun die Sicherheit gewährleistet ist“, freut sich die Bürgermeisterin.

Der prognostizierte Schuldenstand der Gemeinde sinkt bis Jahresende auf 7,778 Millionen Euro.