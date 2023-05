IFE förderte am Girls' Day das technische Interesse von Mädchen

Die Knorr-Bremse Division IFE engagiert sich seit vielen Jahren in der Förderung von Nachwuchskräften und unterstützt aktiv Maßnahmen, die das Interesse von Mädchen für technische Berufe wecken. Der Girls' Day ist eine perfekte Gelegenheit, Mädchen frühzeitig auf technische Berufe aufmerksam zu machen und sie für eine Laufbahn in diesem Bereich zu begeistern.

Aus diesem Grund nahm die IFE auch heuer wieder am Girls' Day, der landesweit am 27. April stattfand, teil. Schülerinnen der 3. Klasse der Mittelschule Aschbach wurden in die Zentrale der IFE in Kematen/Ybbs eingeladen und konnten sich mit erfahrenen Technikerinnen über deren Berufsinhalte und -erfahrungen austauschen.

Oliver Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, betont, dass es im Hinblick auf die Erhöhung der Anzahl von Frauen in technischen Berufen wichtig ist, bereits bei jungen Mädchen die Weichen für technische Ausbildungswege zu stellen.

