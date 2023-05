Johann Marat: 40 Jahre im Exekutivdienst

Seit Dezember des Vorjahres ist Johann Marat der neue Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kematen. Für den gebürtigen Greinsfurther schließt sich damit ein Kreis, da er bereits von 1997 bis 2008 als dienstführender Beamter in der Marktgemeinde tätig war.

Marat fasste bereits im Alter von 15 Jahren den Beschluss, in der Exekutive zu arbeiten. „1982 wurde erstmalig eine dreijährige Ausbildung zum Gendarmeriebeamten eingeführt“, erzählt der Kontrollinspektor. „Der Mann meiner Cousine war bei der Gendarmerie und ich fand das immer schon interessant. Mit 15 habe ich mich also zu der Gendarmerieausbildung entschlossen, mit 18 hatte ich meinen Abschluss und konnte meine erste Dienststelle in Atzenbrugg im Tullnerfeld antreten.“

Dienstführender Beamter in Kematen von 1997 bis 2008

Nach fünf Jahren in Atzenbrugg wechselte Marat in den Bezirk Amstetten nach St. Valentin, wo er bis 1996 tätig war. Er absolvierte die Weiterbildung zum dienstführenden Beamten und arbeitete dann zehn Jahre in Kematen, bevor er 2008 Stellvertreter des Dienststellenleiters in Ardagger wurde. Nach fünf Jahren wechselte Marat zur Polizeiinspektion St. Georgen am Ybbsfelde, 2018 trat er den Posten als Dienststellenleiter in Haidershofen an (die NÖN berichtete). Anfang Dezember des Vorjahres trat der Kontrollinspektor nun den Posten in Kematen an, wo er viel Vertrautes vorfand. „Seit 2008 hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert. Bis auf die Gemeinde Biberbach, die ist neu zu unserem Zuständigkeitsbereich dazu gekommen“, meint Marat. Ein Wunsch des Dienststellenleiters für die kommenden Jahre wären neue Interessierte am Exekutivdienst. „Wie die Wirtschaft rauft auch die Exekutive um Arbeitskräfte“, meint er.

Neben seinem regulären Dienst als Polizeiinspektionskommandant ist Marat auch auf dem Gebiet der taktischen Kommunikation bei der Einsatzeinheit tätig und sorgt zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen und Demonstrationen in ganz Österreich für Sicherheit. „Mittlerweile blicke ich auf 40 Jahre Exekutivdienst mit allen Höhen und Tiefen zurück“, erzählt der Dienststellenleiter. „Mir gefällt dieser Beruf sehr, da es eine abwechslungsreiche Tätigkeit ist, absolut nichts Monotones. Man ist ständig mit neuen Aufgaben konfrontiert und diese zu lösen, taugt mir.“

In seiner Freizeit hat der glücklich verheiratete Vater zweier Söhne den Tauchsport für sich entdeckt. „Dabei bin ich schon viel in der Weltgeschichte herumgekommen, unter anderem war ich in Mexiko, Thailand und Ägypten“, erzählt Marat. „Das Tauchen ist für mich ein entspannender Ausgleich. Das ist eine besondere Gemütlichkeit und Ruhe unter Wasser!“

