Mit 18 Kandidaten geht die SPÖ Kematen bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner ins Rennen. An der Spitze findet sich mit Ortsparteivorsitzendem Kurt Kaindl eine altbewährte Kraft am Start. Der 66-Jährige war Anfang 2017 dem damaligen SPÖ-Obmann Gerald Einfalt nachgefolgt, der sich aus beruflichen Gründen aus der Kommunalpolitik zurückgezogen hatte.

Eigentlich wollte Kaindl das Amt des SPÖ-Obmanns nur bis zur Wahl 2020 ausüben und nicht als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl zur Verfügung stehen. „Mir sind dann aber zwei Kandidaten abgesprungen, weil ihnen vom Arbeitgeber gesagt wurde, dass das nicht erwünscht sei“, berichtet Kaindl. „So habe ich mich bereit erklärt, als Spitzenkandidat bei der Wahl anzutreten.“

Hinter Kaindl geht auf Platz zwei Matthias Fischböck ins Rennen. Der 37-jährige Einzelhandelskaufmann und Sohn des langjährigen Kematner SPÖ-Chefs Dieter Fischböck war 2017 im Zuge der SPÖ-internen Rochade in den Gemeinderat aufgerückt. Dahinter finden sich mit Birgit Faltlhansl, Lea Wersching und Manuel Härtinger drei neue Gesichter auf der SPÖ-Liste. Erst auf den Plätzen sechs und sieben sind mit Alfred Schilling und Christian Bloderer wieder amtierende Gemeinderäte am Start.

Plus ein bis zwei Mandate als Ziel

Als Wahlziel für den 26. Jänner gibt Kaindl an, ein bis zwei Mandate dazugewinnen zu wollen. 2015 hatte die SPÖ ein Mandat abgeben müssen, während die ÖVP ihre Mehrheit um einen Sitz ausbauen konnte. „Das Bürgermeisteramt ist weit weg“, macht sich Kaindl aber keine Illusionen.

Die Zusammenarbeit mit ÖVP-Bürgermeisterin Juliana Günther funktioniere grundsätzlich sehr gut, hält der SPÖ-Spitzenkandidat fest. „Wir haben die letzten zweieinhalb Jahre, in denen ich der Partei nun vorstehe, gut zusammengearbeitet“, sagt Kaindl. „Dieses Miteinander möchte ich weiterhin aufrechterhalten.“ Dennoch ortet er in der Gemeinde so manchen Verbesserungsbedarf.

So gelte es, die Parksituation bei den Wohnbauten im Ort zu verbessern, indem eine Tiefgarage gebaut werden solle, fordert Kaindl. Um der Bevölkerung den öffentlichen Verkehr schmackhaft zu machen, soll die Gemeinde außerdem zwei ÖBB-Vorteilscards zum Ausleihen anschaffen. Auch dem Fachärztemangel im Ort gelte es entgegenzuwirken. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist dem SPÖ-Chef der Erhalt des Heidewaldes. „Der Kiesabbau muss eingedämmt werden“, sagt er. „Außerdem muss es weiterhin die volle Unterstützung für unsere Vereine geben und Tempo 30 soll auf allen Gemeindestraßen eingeführt werden. Die derzeitigen 30er-Zonen sind zu wenig.“ Weiters müsse der Radweg durch Kematen ausgebaut und der Glasfaserausbau weiter vorangetrieben werden.