Maximilian Hager ist zweiter Geschäftsführer bei MGG Polymers

Das Kunststoffrecycling-Unternehmen MGG Polymers in Kematen an der Ybbs hat die Leitung des Unternehmens wieder mit einem zweiten Geschäftsführer verstärkt. Der aus Weyer stammende Maximilian Hager hat am 3. Juli seinen Dienst angetreten.

Seit Anfang Juli ist der studierte Betriebswirt Maximilian Hager an der Seite von Günther Höggerl als zweiter Geschäftsführer von MGG Polymers tätig. Hager verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung im Bankensektor und ist im Zuge seiner damaligen Tätigkeit vor 19 Jahren das erste Mal mit MGG Polymers in Kontakt gekommen. Seitdem hat er die Recyclingpioniere als Kommerzkundenbetreuer intensiv begleitet.

Schon geraume Zeit hatte den Vater von vier Kindern der Gedanke beschäftigt, sich beruflich zu verändern. Der Wunsch, etwas „ganz anderes“ zu machen, wurde immer konkreter und führte schließlich dazu, dass er sich Anfang dieses Jahres aus dem Bankgeschäft zurückzog und schließlich bei MGG Polymers als zweiter Geschäftsführer einstieg.

„Ich bin froh, mit Maximilian Hager einen ausgewiesenen Finanzexperten mit an Bord zu haben, der noch dazu unsere Unternehmen bereits seit vielen Jahren kennt“, freut sich MGG-CEO Christian Müller-Guttenbrunn.

Ein großer Wunsch von mir ist es vor allem auch, unserer Jugend den Nachhaltigkeitsgedanken im Umgang mit Rohstoffen nahezubringen.“ Maximilian Hager (Geschäftsführer MGG Polymers)

„Durch das Engagement von Maximilian Hager sind wir perfekt für die bevorstehenden Expansionen aufgestellt. Wir haben viel vor, der Markt ist ständig in Bewegung und unsere Ziele bis 2030 sind überaus ambitioniert. Ich kenne Max Hager schon sehr lange und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Die beiden Kernthemen Finanzen und Personal sind bei ihm bestens aufgehoben“, blickt Höggerl optimistisch in die Zukunft.

Der studierte Kunststofftechniker Höggerl kann sich nun wieder verstärkt um die technischen Agenden und den Vertrieb kümmern, während Maximilian Hager klare Ziele für seine Bereiche formuliert: „Ich muss natürlich erst in die Materie hineinwachsen. Eines meiner ersten Ziele wird sein, das Personal hinsichtlich der geplanten, weiteren Expansionsschritte strategisch optimal aufzustellen. Und ich möchte künftig mit meinem Einsatz bei MGG Polymers einen Beitrag leisten, um die Vorbildfunktion dieses Unternehmens im Bereich ,ressourcenschonendes, nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz‘ weiter voranzutreiben. Ein großer Wunsch von mir ist es vor allem auch, unserer Jugend den Nachhaltigkeitsgedanken im Umgang mit Rohstoffen nahezubringen.“