Vier Gemeinden werden von der Caritas-Sozialstation in Kematen aus betreut – neben Kematen sind dies auch noch Allhartsberg, Sonntagberg und Teile von Biberbach. 25 Mitarbeiterinnen sind hier derzeit in der Hauskrankenpflege und in der Heimhilfe im Einsatz. Die Sozialstation betreut derzeit 95 Kundinnen und Kunden und hat im vergangenen Monat 1.760 Einsatzstunden geleistet.

Seit 2012 war die Sozialstation Ybbstal im betreubaren Wohnprojekt der Gedesag in Kematen untergebracht. Davor befand sie sich im Schloss Gleiß in der Gemeinde Sonntagberg. Nachdem der Mitarbeiterstand der Pflegeeinrichtung in den letzten Jahren aber kontinuierlich gewachsen war, stieß man in dem Gedesag-Bau schließlich an seine Kapazitätsgrenzen und machte sich auf die Suche nach einem neuen Standort.

Dieser wurde am Areal der Firma Bachner Brunnenbau, gegenüber der Raiffeisenbank an der 1. Straße Nr. 36, in Kematen schließlich gefunden.

Am Donnerstag der Vorwoche wurde die neue Einsatzzentrale für die mobile Pflege im Garten des Kematner Künstlers Kurt Bachner schließlich feierlich eröffnet.

Mitarbeiterstand wird weiter aufgestockt

Neben den Bürgermeistern Juliana Günther (Kematen), Thomas Raidl (Sonntagberg), Friedrich Hinterleitner (Biberbach) und Anton Kasser (Allhartsberg) konnte der Regionalleiter der Region Mostviertel West, Markus Lurger, auch die Nationalräte Andreas Hanger und Georg Strasser (beide ÖVP) sowie Renate Gruber (SPÖ) begrüßen.

„Wir werden zum Glück immer älter. Dadurch steigt aber auch der Pflegebedarf“, hielt Lurger in seiner Begrüßungsrede fest. Deshalb werde man in Kematen mit Monatsende um zwei weitere Mitarbeiterinnen aufstocken. Der Personalstab wächst somit auf 27 Mitarbeiterinnen an. „Damit haben wir kurzfristig eine Sorge weniger“, erklärte die neue Regionalpflegeleiterin Birgit Rass.

„So können wir die steigende Nachfrage decken und alle Kunden gut versorgen.“ Auch für Caritasdirektor Hannes Ziselsberger ist die intensive Suche nach gut ausgebildetem Personal ein großes Thema in der täglichen Arbeit der Caritas.

Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther freute sich über das gute Angebot der Hauskrankenpflege in der Gemeinde und hielt fest, dass die Pflege ein großes Zukunftsthema sei.

Geleitet wird die Sozialstation Ybbstal seit März 2018 von Silvia Gassner aus St. Georgen/Klaus. „Das Schöne an dem Beruf ist, dass man so viel zurückbekommt“, sagte sie. „Auch wenn es oft anstrengend ist, so gibt es doch immer viele schöne Begegnungen mit den Menschen.“

Zum Abschluss der offiziellen Eröffnungsfeier segnete Pater Gerhard Ellinger die neuen Büroräumlichkeiten.