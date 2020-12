Ein geleaster Audi A 4 war es, den der langjährige Mitarbeiter einer Firma aus Dienstgründen zur Verfügung hatte. Verfügungsgewalt über den Wagen hatte er jedoch nicht. Trotzdem bot der 31-Jährige aus dem Bezirk Krems-Land das Auto drei verschiedenen Händlern zum Verkauf an, fälschte dafür Kaufverträge und die Unterschrift seines Arbeitgebers und kassierte so mehrere Anzahlungen.

Auch einen VW-Bus, den es gar nicht gab, hatte er einem Händler in Gablitz angeboten. Insgesamt hat er so fast 80.000 Euro erhalten. Die Tatorte waren neben Gablitz auch St. Pölten, Traisen (Bezirk Lilienfeld), Oberndorf (Bezirk Melk) und Kematen.

Der Grund waren hohe Schulden, sagt der Angeklagte. Er gibt alles zu, redet schnell, will reinen Tisch machen: „Es war einfach dumm von mir. Ich will meine Schuld nicht schmälern. Es tut mir wirklich leid.“

Ein Autohändler aus Gablitz, dem er den Audi und den VW-Bus verkaufen wollte, ging zur Polizei, nachdem er ihm bereits zwei Mal 10.000 Euro überwiesen hatte. „Mir ist klar geworden, was ich da eigentlich tue. Deswegen habe ich versucht, das Geld wieder zurückzuzahlen“, so der Angeklagte. „Die Schadenssumme ist nicht nichts“, sagt die Staatsanwältin und schaut den Angeklagten über ihre Brille hinweg streng an. Der schluckt.

„Mir ist am wichtigsten, den Schaden wiedergutzumachen. Ich werde alles tun, was ich kann. Es tut mir sehr leid“, sagt er. Die Scham ist ihm trotz Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht abzulesen. Teilweise hat er den Geschädigten das Geld bereits wieder zurückgezahlt. Auch der Richter sieht ein aufrichtiges Geständnis.

Schon einmal wegen Betrugs verurteilt

Doch der Angeklagte ist schon einmal wegen Betrugs verurteilt worden und schnell rückfällig geworden. Und so verurteilt ihn der Richter schließlich wegen gewerbsmäßigen, schweren Betrugs zu 24 Monaten Haft, 18 davon bedingt mit einer dreijährigen Probezeit. Für die übrigen sechs Monate Haft kann er eine Fußfessel beantragen, damit er arbeiten und das restliche Geld zurückzahlen kann. Das Urteil ist rechtskräftig.