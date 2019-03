Die Beamten waren auf das Auto der drei Männer im Alter von 30, 32 und 34 Jahren, einen BMW mit moldawischem Kennzeichen, aufmerksam geworden. Da der Verdacht bestand, dass die drei mit dem kurz zuvor verübten Einbruch in Zusammenhang stehen, wurden sie vorläufig festgenommen.

Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, habe man dem Trio fünf Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich und im Burgenland mit etwa 61.000 Euro Schaden sowie neun weitere in der Schweiz nachweisen können. Vom Diebesgut fehlt nach wie vor jede Spur. Einem der Männer, einem 34-jährigen Moldawier, wird zudem versuchter Mord zur Last gelegt.

Der Beschuldigte soll einen Hausbesitzer im Kanton Thurgau mit einem Schraubenzieher in die Brust gestochen haben, nachdem das Trio bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden war. Das Verbrechen hatte sich am 31. Oktober 2018 zugetragen. Das Trio ist in St. Pölten in Haft. Die Beschuldigten sind nicht geständig.