Preisanpassung auf Friedhof war notwendig

Als die Kematnerin Maria Zeininger vor kurzem aus dem Urlaub zurückkam und ihre Post öffnete, musste sie mit Entsetzten feststellen, dass die Graberhaltungskosten für das Grab ihrer Schwiegereltern empfindlich gestiegen sind. „Wir hatten einen Brief der Gemeinde bezüglich das Grabes im Briefkastl“, erzählt Zeilinger. „Darin stand, dass die Kosten für die nächsten zehn Jahre 660 Euro betragen würden. “

Wie eine Nachfrage bei der Marktgemeinde ergab, fand die letzte Preisanpassung bei den Graberhaltungskosten vor der aktuellen vor etwa fünf bis sechs Jahren statt, davor gab es über zehn Jahre lang keine. In Fällen, bei denen die letzte Zahlung vor der letzten Anpassung erfolgte, könne es nun zu beträchtlichen Erhöhungen kommen. „Wir haben am Friedhof neue Urnennischen errichtet und müssen im Auftrag des Landes Niederösterreich kostendeckend arbeiten, daher war die Erhöhung notwendig“, erklärt die Gemeindebedienstete Claudia Amsüss.

„Unser Tarif war zuvor so niedrig, dass wir anpassen mussten.“

Die Erhöhung sei auch in Absprache mit den umliegenden Gemeinden passiert, wie Bürgermeisterin Juliana Günther anmerkt: „Unser Tarif war zuvor so niedrig, dass wir anpassen mussten. Auch jetzt sind die Kosten nicht höher als in den umliegenden Gemeinden.“ Ein Blick auf bestattungsinfo.at zeigt, dass die Graberhaltungskosten in Kematen im österreichischen Vergleich nach wie vor im günstigen bis mittleren Feld liegen.

