Straßennamen: New York im Ybbstal

Wer die Marktgemeinde Kematen zum ersten Mal durchquert und einen Blick auf die Häuserfassaden wirft, wundert sich vielleicht über die Straßennamen, die mit ihrem durchnummerierten System vielmehr an Amerika als an das Ybbstal erinnern.

Bis Anfang der 1960er-Jahre wurde in Kematen noch das Konskriptionsnummernsystem zur Hausnummerierung verwendet. Dieses wurde im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts von der Habsburger Monarchie im Hinblick auf Verwaltungsaufgaben eingeführt. Die Nummern wurden dabei nach einem Datum, meist der Baugenehmigung, vergeben. Dies ließ allerdings keinen Rückschluss auf die Lage eines Hauses zu, was sich 1961 schließlich als zu unpraktisch herausstellte. Kematen hatte sich durch den wirtschaftlichen Erfolg der Papierfabrik Neusiedler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rasch von einer bäuerlichen Siedlung zu einer quirligen Gemeinde mit reger Bautätigkeit entwickelt und so wurde die Postzustellung oder die schnelle Erreichbarkeit durch Rettungsdienste zunehmend zum Problem.

Am 17. Juli 1961 wurde daher im Gemeinderat unter Bürgermeister Josef Stoll (SPÖ) der Antrag für eine neue Straßenbenennung gestellt und für die Erarbeitung der Vorschläge von Straßennamen ein Komitee gebildet, das konkrete Vorschläge für die Beschlussfassung erarbeiten sollte. Bis zur Umsetzung des Projekts dauerte es dann aber noch fünf Jahre. In der Zwischenzeit hatte man festgestellt, dass zu wenig Personennamen für die Benennung der fünfzig Straßen und Gassen gefunden wurden. Deshalb hatte man sich schließlich auf ein Zahlensystem geeinigt, das sich am Vorbild New York orientierte. Ende 1966 waren die neuen Straßentafeln schließlich montiert, wobei Vizebürgermeister Walter Baumann (SPÖ) sich durchaus im Klaren darüber war, dass die Akzeptanz dieses Projekts bei den Einwohnern einige Zeit dauern würde. Zehn Jahre später wurde nach einer Volksabstimmung das Straßenbenennungssystem auch für die Katastralgemeinde Niederhausleiten verwendet.

Beitrag zur Identifikation mit der eigenen Gemeinde

2007 wurde die Straßenbenennung in Kematen in dem Kunstprojekt „Mind the gap“ von Rudolf Macher, einem Begleitprojekt zur niederösterreichischen Landesausstellung in Waidhofen und St. Peter/Au, thematisiert. Neben verschiedenen Kunstinstallationen zierten die Fassaden prominenter Häuser in Kematen große Poster mit New Yorker Motiven. Ein kultureller Vergleich zwischen Kematen und New York trug wesentlich zur Identifikation der Kematner mit der eigenen Gemeinde bei. Eine Interviewserie zum Heimatbegriff mit Menschen aus Kematen und New York, die in Straßen mit derselben Bezeichnung wohnten, wurde auf Bildschirmen gezeigt. Das Projekt zeigte auch, dass die Straßenbenennung in Kematen nach vierzig Jahren mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

