Teilsanierung des Skate-Parks abgeschlossen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im vergangenen Frühjahr wurde der Skate-Park in Kematen nach dem ersten von zwei geplanten Sanierungsschritten neu eröffnet. Neben neuen Geräten kommt hier nun auch leiserer Beton zum Einsatz, der gemeinsam mit weiteren Lärmschutzmaßnahmen wie einem Grüngürtel sicherstellen soll, dass die Skaterinnen und Skater ungestört üben können, ohne die Nachbarschaft zu belasten. Der zweite Teil der Sanierung soll 2023 erfolgen.

„Man muss auch für die Jugendlichen etwas installieren“, meint Bürgermeisterin Juliana Günther. „Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Kinder zum Großteil in der Wohnung sitzen und wenig Bewegung haben, ist es wichtig, hier ein attraktives Bewegungsangebot zu schaffen.“ Der neu sanierte Skate-Park wurde auch bereits während der Kinder- und Jugendsportwoche der Gemeinde genutzt. Im Laufe einer Woche erhielten Kinder und Jugendliche dabei die Chance, verschiedene Sportarten auszuprobieren. So möchte man die Lust an Sport und Bewegung fördern.

Bei den Skate-Kursen im August brachten die Übungsleiter Philipp Schnabel, Marvin Enzinger und Florian Bruch (von links) Kindern und Jugendlichen die Grundlagen des Skatesports bei. Foto: Samuel Buschenreithner

Florian Bruch ist bereits seit zehn Jahren als Skateboard-Trainer bei den Kinder- und Jugendsportwochen aktiv und Ansprechpartner der Gemeinde, wenn es um den Skate-Sport geht. Er erzählt, wie es zu der Neugestaltung kam: „Es war bereits in den letzten zwei Jahren Thema, dass die Anlage saniert werden soll. Ich wurde dann von der Gemeinde beauftragt, Angebote von Baufirmen einzuholen. Die Wahl fiel dann auf eine österreichische Baufirma aus Wien. Die machen die Rampen komplett aus Ortbeton, das heißt, dass keine Fertigteile geliefert und dann zusammengebaut werden, sondern es wird alles komplett vor Ort gemacht. Dadurch ist die Anlage nun auch relativ verwüstungssicher.“ Bruch ist Mitglied beim Skateboardklub Amstetten und führte auch die Planung der Skate-Park-Sanierung zusammen mit weiteren Klubmitgliedern aus.

Kursangebote bringen Skate-Nachwuchs

Bei der Planung wurde darauf geachtet, dass die neuen Rampen sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Dem Team war es auch ein großes Anliegen, lokale Skateboarderinnen und Skateboarder aus Kematen und Amstetten in den Prozess einzubinden. „Die Anlage soll schließlich möglichst vielen Benutzerinnen und Benutzern Spaß machen“, meint Bruch. Im August gab es in Zusammenarbeit mit dem Skateboardklub Amstetten auch die Gelegenheit, am Skate-Park in Kematen grundlegende Skateboard-Kenntnisse zu erwerben beziehungsweise auszubauen. In acht Kurseinheiten konnten interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren über richtiges Fahrverhalten im Skate-Park lernen, erste Fahrversuche starten und teilweise sogar schon erste Tricks erlernen.

„Mir war es ein Anliegen, dass es auch Kurse gibt, wenn die Gemeinde schon Geld für die Sanierung in die Hand nimmt“, meint Bruch. Dass es Bedarf an solchen Angeboten gibt, bestätigt auch die Zahl der Anmeldungen. „Das Kontingent war bis zur letzten Woche komplett ausgeschöpft“, erzählt Bruch. „Es hat uns und den Kindern Spaß gemacht und wir haben auch sehr positives Feedback von den Eltern erhalten.“

Wann die nächsten Kurse stattfinden sollen, ist noch nicht ganz klar, Interesse besteht aber bei allen Beteiligten. Viele der derzeitigen Trainerinnen und Trainer sind allerdings beruflich und familiär stark eingebunden, weshalb man auch darauf hofft, dass attraktive Anlagen und Kursangebote Nachwuchs für den Skate-Sport bringen. „Im Alter von 12 bis 14 Jahren gibt es da ein kleines Loch, wir hoffen also, dass viele, die jetzt anfangen, auch dabeibleiben“, meint Bruch.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.