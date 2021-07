Eine Stunde nach der Pressekonferenz der BIO-Brennstoff GmbH hatten die Grünen am Donnerstag eine Pressekonferenz zum Projektvorhaben angesetzt. Man sehe das Projekt durchaus differenziert, hielt Grünen-Landessprecherin Helga Krismer fest. Die Kreislaufwirtschaft sei ein Gebot der Stunde und die geplante Recycling-Anlage deshalb eigentlich vernünftig.

Hinsichtlich der ökologischen Verträglichkeit müsse freilich ganz genau geschaut werden. Den Standort Kematen halten die Grünen allerdings für nicht geeignet. „Dieser Standort ist durch das SMA-Vorhaben in der Vergangenheit so gefühlstechnisch verseucht, dass er für uns klar ausscheidet“, sagte die Landtagsabgeordnete. Einen anderen „verträglicheren“ Standort in Niederösterreich können sich die Grünen aber vorstellen.

Die SPÖ meldete sich am Freitag zu Wort. „Es ist gut, dass das Projekt gestoppt wurde“, sagte Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig. „Wir stellen uns nicht gegen Innovation, aber die Gegebenheiten vor Ort müssen mitgedacht werden. Dazu ist es eben zwingend notwendig, ein derartiges Projekt auch der Bevölkerung vorzustellen und zur Diskussion einzuladen.“ Wenn es um derart riskante Abfälle gehe, müsse man die Bevölkerung einbeziehen und die notwendige Transparenz auch leben, meinte auch der Kematner SPÖ-Gemeinderat Matthias Fischböck.