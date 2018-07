Über 1.500 Athleten waren heuer bei den Special Olympics in Vöcklabruck in Oberösterreich, die heuer von 7. bis 12. Juni über die Bühne gingen, am Start. Mitten drin im Geschehen war auch der Kematner Alexander Weiß, der im Schwimmen gleich zwei Medaillen holte.

Die Nationalen Sommerspiele des Vereins „Brücken bauen“ wurden heuer bereits zum siebenten Mal ausgetragen. In zahlreichen Sportarten – darunter etwa Radfahren, Boccia, Basketball, Bowling oder auch Schwimmen – werden mit einem speziellen Regelwerk spannende Bewerbe ausgetragen.

Alexander Weiß holte für Niederösterreich beim Schwimmen – die mit bis zu 300 teilnehmenden Athleten zu den größten Disziplinen des Bewerbs gehört – sowohl eine Gold- als auch eine Silbermedaille. In über 200 Metern schwamm Weiß auf den ersten Platz. Im 100-Meter-Bewerb musste sich der Athlet knapp geschlagen geben und erlangte schlussendlich Silber.