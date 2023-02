Ybbstalradweg: Ortschefin strebt Einigkeit an

Unstimmigkeiten zwischen ÖVP und SPÖ gab es zuletzt in Kematen über die künftige Streckenführung des Ybbstalradwegs im Gemeindegebiet.

Wie die NÖN berichtete, soll der touristische Radweg zwischen Ybbs und Waidhofen näher zum Fluss, und somit zur Ybbs, rücken. Im Vorderen Ybbstal wird der Radweg künftig nicht mehr auf Allhartsberger, sondern auf Kematner Seite verlaufen und in der 4.a Straße über eine neue Rad- und Fußgängerbrücke die Ybbs queren. Nächstes Jahr soll die Brücke gebaut werden.

Die SPÖ Kematen bekrittelte zuletzt jedoch, dass der Radweg im Gemeindegebiet zu einem großen Teil auf den Schneerosenweg in den Wald verlegt werden solle. Ortsparteiobmann Matthias Fischböck sprach sich dagegen aus und verwies auf den bereits vorhandenen Radweg entlang der B 121. ÖVP-Bürgermeisterin Juliana Günther meinte hingegen, dass ein Radweg durch den Wald Sinn mache, während eine Streckenführung neben der Bundesstraße aus Sicherheitsgründen nicht optimal sei. Die Ortschefin stellte aber auch klar, dass es ihr ein Anliegen sei, den Schneerosenweg zu erhalten und verwies auf eine Sitzung des Gemeindevorstands, bei der die Route mit der SPÖ besprochen werden sollte.

SPÖ-Chef Fischböck zeigt sich nach dieser Sitzung mit dem Ergebnis nun wenig zufrieden. „Der Radweg, den uns die Frau Bürgermeisterin da präsentiert hat, verläuft zwar ein bisschen anders. Das sind aber nur kleine Änderungen und keine wesentliche Verbesserung. Der Weg verläuft weiterhin durch den Wald“, sagt Fischböck. „Dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Von uns wird es dazu sicher keine Zustimmung geben.“ Fischböck stellt einmal mehr klar, dass er weder gegen einen Radweg noch gegen die geplante Brücke sei. „Ich bin aber gegen einen Radweg durch ein Naherholungsgebiet. Davon profitiert niemand. Konflikte und Reibungspunkte sind vorprogrammiert“, sagt der SPÖ-Chef und gibt zu bedenken, dass bei einem Radweg durch den Wald wohl Boden versiegelt werde und höhere Instandhaltungskosten anfallen. Den von der Ortschefin vorgebrachten Sicherheitsaspekt gegen den bestehenden Radweg neben der Straße möchte er nicht gelten lassen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier jemals einen Radunfall gegeben hat.“

VP-Ortschefin: Es müsste kein Baum gefällt werden

Bürgermeisterin Günther hält fest, dass bei einer Radwegführung durch den Wald kein einziger Baum gefällt werden müsse. „Hier sind ja schon breite Wege vorhanden“, meint die ÖVP-Ortschefin, rudert aber gleichzeitig auch wieder etwas zurück. „Fix ist noch gar nichts. Von meiner Seite muss der Radweg nicht durch den Wald verlaufen. Ich bin für alles offen. Klar ist aber schon, dass der Radweg für die Anbindung an die neue Brücke nicht gänzlich neben der Straße verlaufen kann, sondern durch die Siedlung verlaufen muss.“

Günther betont, dass es ihr wichtig sei, dass die Gemeinderatsfraktionen in der Sache auf einen Nenner kämen. „Wir werden uns das noch ausdiskutieren. Ich will hier Einigkeit, aber auch eine vernünftige Lösung“, sagt sie und kündigt einen Termin für eine gemeinsame Begehung demnächst an.

