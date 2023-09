Kickstarter-Kampagne von Spieleautor: Politik als Brettspiel

Am Sonntag, 1. Oktober, startet eine Kickstarter-Kampagne für das neue Brettspiel „Das politische Talent“. Entwickelt wurde dieses vom 26-jährigen Waidhofner Spieleautor Lukas Huemer.

Nach seiner Matura an der HAK Waidhofen begann Huemer in Wien Politikwissenschaften zu studieren, wechselte dann aber auf ein Marketing-und-Sales-Studium an der FH Wien. Die Idee zu „Das politische Talent“ kam dem begeisterten Brettspieler aus einem Wunsch, dieses Hobby mit seinem Interesse für Politik zu vereinen, wie er erklärt: „Ich habe immer nach einem Brettspiel gesucht, das Politik behandelt. Außerdem hat es mir immer schon Spaß gemacht, bestehende Spiele abzuändern und Hausregeln aufzustellen. So kam dann eben der Gedanke auf, selbst auch einmal ein Spiel zu entwickeln.“

Ein Prototyp des Spiels wurde entwickelt und im Familien- und Freundeskreis getestet, wo das Konzept auf sehr positive Resonanz stieß. „Von der ersten Idee bis heute sind ungefähr drei Jahre vergangen, da ich daneben auch noch studiert und Vollzeit gearbeitet habe. Jetzt wollte ich aber ernst machen und das Spiel auf den Markt bringen“, erzählt Huemer.

Finanzierung mittels Kickstarter-Kampagne

Im Oktober läuft nun also die Kickstarter-Kampagne für das Spiel. In dieser Zeit können Interessierte das Spiel vorbestellen und so helfen, die Produktion zu finanzieren. Für Menschen, die das Projekt mit einem höheren Betrag unterstützen, gibt es besondere Anreize. „In dem Spiel kommen Charaktere vor, die an reale Politiker angelehnt sind. Höhere Backer können dann auch eigene Charaktere anfordern“, erklärt der Spieleautor.

Kampagnen auf der Kickstarter-Plattform funktionieren so, dass der Gesamtbetrag nur dann an das Projekt ausbezahlt wird, wenn es gelingt, innerhalb von 30 Tagen das zu Beginn der Kampagne gesetzte Finanzierungsziel zu erreichen. „Deshalb ist es bei Kickstarter besonders wichtig, dieses Zeitfenster von 30 Tagen auszunutzen und möglichst viele Leute zu mobilisieren“, meint Huemer. „Im November wird dann produziert. Unser Ziel und Versprechen ist es, dass das Spiel zu Weihnachten unter dem Baum liegen kann.“

Spielerisch Verständnis für Politik aufbauen

„Das politische Talent“ ist ein semi-kooperatives Strategiespiel, das die Welt der Politik für alle erlebbar machen soll. „Es gibt in dem Spiel eine Wahlkampf- und eine Regierungsphase“, erklärt der Spieleautor. „Im Wahlkampf treten alle gegeneinander an und es geht darum, wer die meisten Sitze erreicht. Danach geht es darum, sich gemeinsam auf eine Regierung zu einigen. Man kann das Spiel nicht alleine gewinnen, man braucht immer jemand Zweiten oder Dritten, um eine Koalition zu bilden. Die Verhandlung in dieser Situation ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Elemente des Spiels.“

„Das politische Talent“ soll auf spielerische Art Verständnis und Interesse für Politik vermitteln. Foto: Lukas Huemer

Auch wenn das Spiel in manchen Aspekten an die österreichische Politik angelehnt ist, spielt man keine realen Parteien. „Auf den Karten steht dann zum Beispiel: Diese Partei interessiert sich für Umwelt, Arbeit und Wirtschaft“, berichtet Huemer. „Parteien mit ähnlichen Stats müssen zusammenfinden, um gemeinsam etwas umsetzen zu können.“ Das Spiel ist für drei bis sechs Spielerinnen und Spieler geeignet, richtet sich in erster Linie an alle, die Spaß an Strategiespielen haben und soll laut dem Entwickler auf einem spielerischen Weg Verständnis für Politik aufbauen. „Für viele Leute ist Politik etwas sehr Komplexes, mit dem Spiel kommt man wirklich gut in die Materie rein“, meint Huemer. „Man versteht dann ein wenig, wie die Arbeit im Parlament funktioniert, wie Regierungsbildung funktioniert, und das steigert das Verständnis und somit auch das Interesse für Politik. Laut Testspielern ist das Spiel erschreckend realistisch.“

Wer sich selbst einmal auf dem politischen Parkett versuchen möchte, kann noch bis 30. Oktober die Kickstarter-Kampagne unterstützen und sich auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Projekts über den aktuellen Status der Produktion und andere Neuigkeiten informieren.

www.daspolitischetalent.com

www.kickstarter.com/projects/daspolitischetalent/das-politische-talent