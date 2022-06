Aktiv durch den Sommer mit den Ferienprogrammen im Ybbstal

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Am 2. Juli beginnen die Sommerferien und damit stellt sich für viele Familien mit arbeitstätigen Elternteilen auch die Frage nach der Organisation der Kinderbetreuung. Im Ybbstal bieten einige Gemeinden Ferienprogramme an, die Kindern und Jugendlichen über den Sommer hinweg eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, aktiv zu werden, und so auch die Eltern beim Zeitmanagement unterstützen.

In Waidhofen findet etwa von 5. bis 7. Juli wieder das KinderUNIversum statt. Dabei können sich interessierte Kids und Teenager in Workshops, Vorlesungen, Seminaren und Exkursionen mit einer Vielzahl an Themen beschäftigen. Das Programm des KinderUNIversums wird von der Biologin Gudrun Schindler-Rainbauer kuratiert. Sie erzählt wie es ursprünglich zu dem Projekt kam: „Ich habe 2015 einen Vortrag auf einer Kinderuni in Oberösterreich gehalten. Dort war eine Delegation aus Waidhofen zu Gast und Bürgermeister Werner Krammer kam danach auf mich zu und schlug vor, so etwas auch in Waidhofen umzusetzen.“ So kam es zu einer ersten erfolgreichen Probeveranstaltung 2016. Mittlerweile wurde das KinderUNIversum auf drei Tage ausgedehnt und erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Nachdem die Anmeldung für dieses Jahr letzten Mittwoch startete, waren einige Kurse innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Dem Team rund um Schindler-Rainbauer ist es vor allem auch ein Anliegen, ein möglichst vielfältiges Programm anzubieten. „Daher kommt auch der Name KinderUNIversum“, erklärt die Kuratorin. „Wir wollten die Vielfältigkeit des Lebens darstellen. Unsere Philosophie ist es, Kindern und Jugendlichen zeigen zu wollen, was es überhaupt an wichtigen Themen und Lebensbereichen gibt.“

Erlebnis für Kinder und Entlastung für Eltern

In Hollenstein organisiert der Dorferneuerungsverein auch heuer wieder das alljährliche Ferienprogramm „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“, das nun schon seit mehr als 20 Jahren stattfindet. Das Team rund um Arbeitsgruppenleiterin Petra Mandl stellt ein abwechslungsreiches Angebot zusammen, das im Vorjahr von Naturerlebniswanderungen über Handwerkskurse bis hin zu Canyoning reichte. Zusätzliche Veranstaltungen gibt es in Kooperation mit den Waldbaden-Trainerinnen Bettina Hinterramskogler („Schule am Bauernhof“) und Susanne Hirner („Waldsein – Mit allen Sinnen den Wald erleben“). Im Rahmen des Programms werden ungefähr drei bis vier Veranstaltungen pro Woche halbtags angeboten. Im Laufe des Sommers nehmen erfahrungsgemäß zwischen 500 und 600 Kinder an dem Programm teil. „Bei den Anmeldungen gibt es immer sehr großen Andrang, es gibt aber auf jeden Fall genügend Plätze“, betont Mandl. „Bei zahlreichen Veranstaltungen ist auch ein Zweittermin reserviert, damit wir keinem Kind seinen Wunsch ausschlagen müssen.“

In Ybbsitz startet am Freitag, 8. Juli, ebenfalls wieder das Ferienprogramm der Marktgemeinde. „Wir haben uns vor einigen Jahren entschlossen, ein Ferienprogramm anzubieten, da einfach Bedarf besteht“, erklärt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Auch in der Ferienzeit ist eine sinnvolle Kinderbetreuung wichtig.“ Über neun Wochen werden hier 14 Programmpunkte angeboten. „So gibt es über den ganzen Sommer jede Woche ein Angebot für die Kinder“, meint Lueger.

Auch die Gemeinde Sonntagberg bietet in Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen wieder ein Ferienprogramm an. „Wir sind gerade dabei, die bisher über 20 gemeldeten Aktivitäten zu koordinieren“, erzählt Bürgermeister Thomas Raidl.

