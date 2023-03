Stadt Waidhofen an der Ybbs übernimmt Zwergenschaukel

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gewährleisten zu können, hat das Land NÖ im September des Vorjahres ein Kinderbetreuungspaket auf den Weg gebrach. Im Zuge dessen soll es ab Herbst 2023 flächendeckend im ganzen Land eine gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab einem Jahr geben.

Im Kindergartenbereich sieht das Landespaket ab 2024 eine Öffnung der Kindergärten für alle Kinder ab zwei Jahren, weniger Schließzeiten, mehr Nachmittagsbetreuung und kleinere Gruppengrößen (maximal 22 Kinder) sowie zusätzliche Fachkräfte vor.

Zwei zusätzliche Gruppen

Um die Vorgaben des Landes abdecken zu können, werden in Waidhofen im Bereich der Kleinstkinderbetreuung zwei neue Gruppen geschaffen. Derzeit gibt es in Waidhofen mit der Zwergenschaukel eine kostenpflichtige Betreuungseinrichtung für Kinder ab einem Jahr bis zum Kindergarteneintritt, die auf Vereinsbasis organisiert ist. Um künftig allen Kindern zwischen einem und zweieinhalb Jahren einen gratis Betreuungsplatz zur Verfügung stellen zu können, übernimmt die Stadt Waidhofen nun als neuer Rechtsträger die Zwergenschaukel. Dadurch soll der notwendige Ausbau möglichst rasch realisiert werden können. Dafür fasst der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag einen Beschluss.

„Vielfältige und flexible Möglichkeiten zur Kinderbetreuung sind ein wichtiger Faktor für die Zukunft unserer Stadt und ein Grundstein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP).

Da in den derzeitigen Räumlichkeiten der Zwergenschaukel in der Unterzeller Straße zwei zusätzliche Gruppen keinen Platz haben, übersiedelt die Betreuungseinrichtung mit September in den Reichenauerhof in der Weyrerstraße. Bislang wurde bei der Stadt der Bedarf für 30 Kinder im Kleinstkindalter angemeldet. „Nachdem die gesetzlichen Rahmenbedingungen ab September 2023 eine kostenlose Vormittagsbetreuung für Kleinstkinder vorschreiben, rechnen wir in diesem Bereich mit einer weiteren Erhöhung des Bedarfs“, sagt Krammer. „Zur exakten Ermittlung werden wir noch alle Eltern, die Kinder im entsprechenden Alter haben, persönlich anschreiben.“ Geplant ist außerdem eine Kooperation bei der Kleinstkinderbetreuung in der Kleinregion Ybbstal, damit das Angebot auch gemeindeübergreifend genutzt werden kann.

Fünf neue Kindergartengruppen

Im Kindergartenbereich werden in den nächsten Jahren insgesamt fünf neue Gruppen im Waidhofner Gemeindegebiet geschaffen. Drei Gruppen entstehen im Stadtgebiet, zwei in den Ortsteilen. Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 sollen dann in allen Waidhofner Ortsteilen zwei Kindergartengruppen offen sein. Aufgrund der Einschreibergebnisse wird ab 2023/24 bereits eine provisorische zweite Gruppe in St. Leonhard/Walde eingerichtet. Aus der bislang provisorischen zweiten Gruppe in St. Georgen/Klaus wird ab dem kommenden Kindergartenjahr eine reguläre Gruppe. In Windhag wird der Kindergarten bis 2024/2025 generalsaniert und die Räumlichkeiten für eine zweite Gruppe errichtet.

Wo genau die drei Gruppen im städtischen Gebiet entstehen, wird derzeit noch geprüft. Hier spielen vor allem verkehrstechnische Überlegungen eine große Rolle.

