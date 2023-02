Stadt Waidhofen/Ybbs sucht neuen Platz für Kleinkinder

Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, hat das Land NÖ im September des Vorjahrs ein Kinderbetreuungspaket geschnürt. Im Zuge dessen soll es ab Herbst 2023 eine gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab einem Jahr geben.

In Waidhofen wird derzeit mit der Zwergenschaukel auf Vereinsbasis eine Betreuungseinrichtung für Kinder ab einem Jahr bis zum Kindergarteneintritt angeboten. Derzeit kostet die Betreuung hier vormittags von 7 bis 13 Uhr 24 Euro und ganztags von 7 bis 16 Uhr 36 Euro. Ab Herbst 2023 soll die Betreuungseinrichtung am Vormittag gratis genutzt werden können. Die Nachmittagsbetreuung bleibt kostenpflichtig, laut Vorgabe des Landes sollen die Kosten aber gedeckelt werden. „Hier müssen wir noch klären, wie viel die Betreuung dann tatsächlich kostet“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP).

Die Stadt Waidhofen erwartet sich durch das Gratis-Angebot ab Herbst jedenfalls eine erhöhte Nachfrage. Berechnungen zufolge muss in der Zwergenschaukel von derzeit einer Kleinkindergruppe auf drei aufgestockt werden. Dafür sind allerdings die jetzigen Räumlichkeiten in der Unterzeller Straße zu klein. Ein neuer Standort ist gefragt.

Kindergarten Zell als möglicher Standort

Als Übergangslösung könnte die Zwergenschaukel ab Herbst in den Reichenauerhof in der Weyrer Straße übersiedeln. Man sei dabei, hier mehrere Möglichkeiten zu prüfen, sagt der Bürgermeister. Der Reichenauerhof sei eine davon. Für SPÖ-Vizebürgermeister und Sozialausschussvorsitzenden Armin Bahr ist klar, dass der Reichenauerhof nur eine Übergangslösung sein könne. „Platzmäßig gibt es hier zwar ausreichend Kapazitäten, hinsichtlich der Verkehrsanbindung ist der Standort jedoch nicht ideal“, sagt der SPÖ-Chef. Für ihn wäre der beste Standort für eine Kleinkinderbetreuung auf der Zell – konkret im Landeskindergarten III in der Vitzthumstraße. Dieser soll in den nächsten Jahren neu errichtet werden. „Der Bildungscampus, der hier zwischen Kindergarten, Schule und beta campus entstehen soll, würde sich anbieten“, meint Bahr. „Die Lage ist sehr zentral und mit der Grünen Achse, die hier ebenfalls entstehen soll, wäre das der ideale Standort.“ Außerdem gebe es die Möglichkeit, den vorhandenen Spielplatz in der Zuberstraße hinter dem Kindergarten mitzunutzen, sagt der Vizebürgermeister. „Wir müssen jetzt aber einmal die Anmeldezahlen abwarten, um einschätzen zu können, wie viel Platz es tatsächlich braucht. Wenn es sehr viele Anmeldungen gibt, könnte es möglicherweise auch einen zweiten Standort brauchen.“

Zu sagen, wie viel Platz nötig sei, sei momentan noch zu früh, hält auch Stadtchef Krammer fest. „Das wird die Bedarfserhebung zeigen. Uns geht es jedenfalls darum, größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Wer einen Platz braucht, soll auch einen bekommen.“

Gemeindeübergreifende Lösung in Arbeit

Der Stadtchef plädiert dafür, die Landesvorgabe hinsichtlich der Gratis-Kleinkinderbetreuung regional zu lösen. So soll das Thema bei der nächsten Kleinregionssitzung nach den Semesterferien aufs Tapet kommen. Derzeit ist es so, dass es in manchen der zehn Ybbstal-Gemeinden, wie in Hollenstein, Kematen und Allhartsberg, bereits eine Kleinkinderbetreuung gibt, in anderen hingegen nicht. „Es wird sich nicht ausgehen, in jeder Gemeinde eine Betreuungseinrichtung zu installieren“, sagt Krammer. Er kann sich aber vorstellen, dass etwa Eltern, die ihren Arbeitsplatz in Waidhofen haben, auch die Kleinkinderbetreuung hier in Anspruch nehmen. „Hier wird es einen intensiven Austausch in der Kleinregion geben, um die Frage zu klären, wie man das organisatorisch bewerkstelligen kann. Ich könnte mir da etwa ein Lösung ähnlich wie bei den Musikschulverbänden vorstellen.“

SPÖ-Vizebürgermeister Bahr spricht auch den personellen Aspekt der Landesvorgaben an. „Gut ausgebildetes Personal zu bekommen, um die Betreuung abdecken zu können, wird eine große Herausforderung werden“, meint er.

