Vorvergangenen Samstag eröffnete Esma Suhodolli mit der „Villa Kunterbunt“, kurz „KUBU“, eine neue Kinderbetreuungseinrichtung am Hohen Markt in Waidhofen. Seit mehr als zehn Jahren geisterte der Pädagogin die Idee dazu schon im Kopf herum, nun ist sie endlich Realität geworden.

„Es soll ein Ort des Miteinanders sein“ Esma Suhodolli

In den Räumlichkeiten am Hohen Markt werden nun Kinder und Jugendliche zwischen drei und 15 Jahren gemeinsam betreut. „Es soll ein Ort des Miteinanders sein“, sagt Suhodolli. „Die Jüngeren sollen von den Älteren etwas lernen können.“ Geöffnet hat das „KUBU“ unter der Woche von 13 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. Nur Sonntag ist Ruhetag. Die Öffnungszeiten seien mit großer Sorgfalt gewählt worden, sagt die Pädagogin, sie entsprächen den Zeiten, zu denen die meisten Arbeitnehmer ihrer Beschäftigung nachgehen. So sei es möglich, Mütter und Väter etwas zu entlasten.

Aber auch für den wöchentlichen Einkauf soll das neue Angebot interessant sein: Für eine stundenweise Betreuung kann der Nachwuchs in der Villa Kunterbunt ganz ohne vorherige Voranmeldung abgegeben werden. Eine Anmeldung ist nur bei einer fixen Vormittagsbetreuung bzw. fixen Betreuungstagen erwünscht. Die Betreuung selbst sieht so aus, dass die Kinder und Jugendlichen sich selber aussuchen können, ob sie in Gesellschaft oder lieber alleine spielen bzw. sich beschäftigen wollen. Es wird darauf geachtet, dass nicht mehr als zwölf Kinder gleichzeitig im „KUBU“ sind.

„Wir unterstützen das als Stadt und über das LEADER-Projekt ‚Gründung findet Stadt‘ sehr gerne.“ Werner Krammer

Bürgermeister Werner Krammer zeigt sich begeistert von dem neuen Angebot: „Eine wunderbare Idee, die die Einkaufs-, Tourismus- und Familienstadt Waidhofen enorm bereichert. Wir unterstützen das als Stadt und über das LEADER-Projekt ‚Gründung findet Stadt‘ sehr gerne.“

Neben der Kinderbetreuung, werden in der „Villa Kunterbunt“ am Hohen Markt auch Jugendcoaching oder spezielle Formate wie Freizeitpädagogik-Einheiten nach Maria Montessori sowie Lernhilfe angeboten. So finden im August Intensivkurse für Kinder und Jugendliche, die auf den Schulstart vorbereiten, statt.