Zweite Kindergartengruppe in St. Leonhard am Walde

Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, hat das Land NÖ im September des Vorjahrs ein Kinderbetreuungspaket geschnürt. Im Kindergartenbereich sieht dieses Paket ab 2024 eine Öffnung der Kindergärten für alle Kinder ab zwei Jahren, weniger Schließzeiten, mehr Nachmittagsbetreuung und kleinere Gruppengrößen sowie zusätzliche Fachkräfte vor.

Um diese Vorgaben erfüllen zu können, investiert die Stadt Waidhofen derzeit in den Ausbau der Kindergärten. Vor allem in den Ortsteilen gibt es großen Handlungsbedarf. In St. Leonhard/Walde wurden über den Sommer bauliche Maßnahmen vorgenommen. Nun startete man mit einer zweiten Gruppe ins Kindergartenjahr. „Danke an alle, die beim Bau dieser zweiten Kindergartengruppe mitgeholfen haben“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Familien in St. Leonhard.“

In St. Georgen/Klaus gibt es bereits seit dem Vorjahr eine zweite Kindergartengruppe. In Windhag ist ein Ausbau für eine zweite Gruppe für Herbst 2024 geplant.