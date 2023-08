Kinder warfen die Angel in Kematen aus

Was gäbe es Schöneres, als das erste Mal selbst einen Fisch zu fangen. 35 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren konnten dies am Feiertag vergangene Woche im idyllischen Ybbsnaturbad der Marktgemeinde Kematen/Ybbs versuchen. Der Fischereiverein Ybbs-Leben, der den Lebensraum Ybbs so naturnah wie möglich nachhaltig bewirtschaften und als Erholungsoase bereitstellen möchte, organisierte wieder das beliebte Kinderfischen.

Mit eigener Angelausrüstung und zur Verfügung gestelltem Köder ging es um den besten Fang. Für alle Kinder gab es dank der Sponsoren einen Hut voll Geschenke, Tombolapreise, natürlich die Siegerehrung und es wartete eine schmackhafte Grillerei auf alle begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Ein großes Dankeschön an Frau Bürgermeister Juliana Günther und alle Unterstützer“ für die Ermöglichung des Events“, freut sich Lukas Bauer vom Verein Ybbs-Leben.