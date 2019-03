Von 16. bis 18. Juli findet an der Neuen Mittelschule Weyer wieder die KinderUniEnnstal statt. An drei Tagen werden insgesamt 30 Workshops und Exkursionen für wissbegierige Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren geboten. Das Programm reicht vom Lego-Roboter-Parcours über Podcast-Schnitt bis zur Survival Challenge in der Wildnis.

Unter der Anleitung von 20 fachkundigen Dozenten wird geforscht, experimentiert und opernreif gesungen. Die Inhalte sind altersgerecht verpackt, die Workshops nach Altersgruppen gestaffelt. Es gibt Halbtagskurse für 5–7- und 7–9-Jährige sowie Halb- und Ganztagskurse für 9–12- und 12–15-Jährige.

Auf dem Programm, das von Projektleiterin Maria Laussamayer kuratiert wurde, stehen neben den beliebten Roboterkursen heuer unter anderem „Citizen Science“-Kurse, die von Mitarbeitern der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien geleitet werden und bei denen sich die Kursteilnehmer an Forschungsprojekten beteiligen.

Vollständiges Kursangebot am 20. März

Im Tagesworkshop „Young Opera – wir spielen große Oper“ inszenieren zwei Profis aus der Opernwelt mit den Kindern eine Szene aus Mozarts „Die Zauberflöte“. Darüber hinaus kann man lernen, wie man 3D-Druck programmiert („Digitize your fantasy“), der Manipulation durch Medien auf die Schliche kommt („Wissen ist Macht“), einen Podcast erstellt („Komponieren mit Maus und Tastatur“) oder mit Handys sinnvoll umgehen kann („Emojis und Smileys“).

Ebenso werden eine Zeitreise in die Steinzeit („Menschenskinder“) und Reisen mit ausgewählter Kinderliteratur („WörterWünscheWellkarton“ und „BuchVoyage“) unternommen.

Dem Schwerpunkt Natur widmen sich Dozenten des Nationalparks Kalkalpen, des Naturschutzbundes, von naturschauspiel.at und des OÖ Landesmuseums in den Workshops „Einfach tierisch“, „Bat Night“, „Kriminalfall im Tierreich“, „Die Sprache der Steine“ und „Survival Challenge“. Exkursionen führen unter anderem zum Christophorus15-Hubschrauber nach Ybbsitz, zum Roten Kreuz Weyer und zur Firma Weber Hydraulik in Losenstein.

Das vollständige Kursangebot steht ab 20. März auf www.kinderuni-ooe.at. online.