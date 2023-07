Über 200 Studierende am Campus Waidhofen/Ybbs

220 begeisterte Kinder und Jugendliche, 92 Lehrveranstaltungen, 47 Referierende, ein motiviertes Team und viele helfende Hände – das ist das Resümee der gelungenen achten Auflage des KinderUNIversums Waidhofen an der Ybbs, das von 4. bis 6. Juli bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne ging.

Die Kinder und Jugendlichen im Alter von fünf bis 15 Jahren konnten in Workshops, Seminaren und Exkursionen in eine Welt voller Wissen, Spaß und Abenteuer eintauchen. Der Uni-Campus im und rund um das Schloss Rothschild wurde auf den beta campus bis hin zur HTL und zur Musikschule ausgeweitet. Exkursionen führten auf den Erzberg, in die Stahlwelt nach Linz, zu den Ponys nach Windhag oder zur Burg Konradsheim.

Vier Fakultäten, unzählige begeisterte Gesichter

An den vier Fakultäten „Technik & Handwerk“, „Architektur & Geschichte“, „Natur & Umwelt“ und „Kunst & Gesellschaft“ wurde ein so breites Spektrum an Kursen angeboten, dass die Wahl nicht leicht fiel. Die jungen Studentinnen und Studenten reisten in die Vergangenheit und in die Zukunft, entdeckten Geheimnisse in der Welt der Pflanzen und Tiere, sie programmierten Spiele und Mikrocontroller und es wurde getanzt, gespielt, gesungen, gebastelt und gemalt. Die unzähligen spannenden Experimente waren für viele Kids das Highlight und bei den Veranstaltungen zu Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Sozialthemen konnten die jungen Studierenden wertvolle Ideen für die Zukunft mitnehmen.

Festliche Sponsionsfeier

Den krönenden Abschluss bildete auch heuer wieder die Sponsion im wunderschönen Ambiente des Kristallsaals. Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer und Rektorin Gabriele Hofleitner führten durch den Festakt. Denise Frischeisen von der Stage Time Company und Hip-Hop-Tänzerinnen sowie Gudrun Wallner und ihre Gruppe mit den Boomwhackers zeigten auf der Bühne ihr Können und ernteten tosenden Applaus.

„Drei Tage voller Entdecken, Erforschen und Lernen liegen hinter euch. Schön, dass ihr die Zeit genießen konntet und viel Spaß hattet. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Ferienzeit“, sagte Vizebürgermeister Armin Bahr bei der Sponsion.

Bei der Sponsion: VHS-Direktorin Gabriele Hofleitner (Rektorin), Axel Michels (voestalpine Precision Strip), Monika Bayer und Katharina Freudenthaler (Team Schloss Rothschild), Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer, Vizebürgermeister Armin Bahr, Markus Ecker (Personalleiter voestalpine Precision Strip GmbH) sowie Angelika Novak, Melanie Großmann und Sophia Fischböck (voestalpine Precision Strip GmbH). Foto: Stadt WaidhofenYbbs

Ein großes Dankeschön auf der Bühne gab es natürlich für alle Helfer, alle Unterstützer und auch für die Sponsorinnen und Sponsoren, allen voran die voestalpine Precision Strip GmbH als Generalsponsorin, die das Projekt seit Anbeginn im Jahr 2016 begleitet.

„So groß und vielfältig das Universum ist, so groß und umfangreich sind auch die Aufgaben im KinderUNIversum. Daher bin ich umso dankbarer, dass hier so viele Kräfte, großartige Unterstützerinnen und Unterstützer sowie regionale Betriebe Hand in Hand zusammenhelfen, um das KinderUNIversum zu einem so besonderen Erlebnis für alle werden zu lassen“, freut sich Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer. „Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich den Kindern und Jugendlichen. Eure Begeisterung war so deutlich zu spüren und ihr habt das KinderUNIversum mit buntem Leben gefüllt.“