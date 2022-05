Waidhofner KinderUni öffnet wieder ihre Pforten

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Von 5. bis 7. Juli bietet das KinderUNIversum zum siebten Mal ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren. In Workshops, Vorlesungen, Seminaren und Exkursionen warten interessante Experimente, Antworten und Erkenntnisse auf alle wissbegierigen Kids und Teenager.

Das Angebot im Schloss Rothschild und an den Außenstellen reicht von Kunst und Kultur bis hin zur Natur und befasst sich unter anderem mit Sozialem, Technik und Nachhaltigkeit. Referierende aus nah und fern werden dabei ihr Wissen weitergeben. In den drei Tagen des Unibetriebs wird der Schlosswirt wieder in seine „Mensa“ laden und auch weitere Lokale sorgen für die Verköstigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Auch heuer gibt es wieder das unterstützende Angebot für Familien: Werden mehr als zwei Kinder pro Familie angemeldet, muss die Gebühr nur für zwei Kinder bezahlt werden. Für jedes weitere Geschwisterkind ist die Teilnahme gratis.

Die „Inskriptionsgebühr“ beträgt pro kostenpflichtigem Kind 20 Euro (1 Kurstag) bzw. 50 Euro (2 oder 3 Kurstage).

Ab 30. Mai kann unter www.kinderuniversum.at im Vorlesungsverzeichnis geschmökert werden und ab Mittwoch, 1. Juni, ist die Anmeldung möglich.

