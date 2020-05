Ab 15. Mai öffnen die Kirchen wieder, allerdings unter rigorosen Auflagen. Pro zehn Quadratmetern Kirchenfläche darf dann ein Besucher in den Innenraum des Gotteshauses. Bei Begräbnissen werden 30 Personen zugelassen, zehn bei Hochzeiten und Taufen. „Wir haben die letzte Messe unter herkömmlichen Bedingungen vor zwei Monaten am 15. März gefeiert“, erinnert sich der Waidhofner Stadtpfarrer Dechant Herbert Döller. Seither feiert er Gottesdienste jeweils nur mit einer Handvoll Menschen und Priesterkollegen.

Am vergangenen Sonntag zelebrierte Döller etwa die 9-Uhr-Messe gemeinsam Kaplan Pater Josef Madanu und dem Moderator für die Pfarren Konradsheim und St. Leonhard/Walde Martin Talnagi. Im geräumigen Kirchenschiff waren zusätzlich zu Mesner und Ministrant eine Handvoll Gläubige zugelassen. „Ab Sonntag können 76 Gläubige an der Messe teilnehmen. In der Franziskuskirche sind 36 Personen, in der Pfarrkirche Zell 32 erlaubt“, teilt Döller mit. „Bei zwei Sonntagsmessen, die wir dann wieder feiern werden, sind das maximal 150 Menschen – rund ein Drittel der bisherigen Besucher.“

Wenn mehr kommen, will er vor der Kirche Sessel im Freien aufstellen lassen. „Wir bitten die Menschen, auf die Wochentagmessen auszuweichen“, sagt Döller und appelliert an „die Vernunft der Leute, die neue Freiheit nicht überzustrapazieren“. Es wird kein Weihwasser, keinen Friedensgruß und nur Hand- statt Mundkommunion geben. Es gilt, einen Mindestabstand von zwei Metern zu nicht im selben Haushalt lebenden Menschen einzuhalten. In der Kirche ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. An der Kirchentür wird daher ein Willkommens- und Ordnerdienst „Platzkarten“ vergeben und auf die Einhaltung der Richtlinien hinweisen. Es ist darauf zu achten, dass größere Menschenansammlungen vermieden werden.

Kirchliche Großveranstaltungen, wie Fronleichnamsprozessionen oder Firmungen, sind vorerst alle abgesagt. Die Erstkommunion wird frühestens im Herbst und dann in zwei Gruppen stattfinden. Auch die Fatimafeiern dürfen nicht abgehalten werden, genauso wie die Jubiläumsfeste der beiden Priester Pater Siegfried Kettner und Alberich Enöckl.

Basilika Sonntagberg wird weiter renoviert

In der Basilika am Sonntagberg kommt die Gottesdienstordnung wieder näher an den Alltag heran. „Es werden wieder täglich Gottesdienste gefeiert. Höchstens 120 Gläubige werden zugelassen“, sagt Pfarrer Pater Franz Hörmann. Bis auf Weiteres sind alle Wallfahrten abgesagt. Auch Bitt- und Fronleichnamsprozession und Firmungen wird es heuer nicht geben. Ob die Orgelmittage im Juli und August stattfinden können, steht noch in den Sternen. Nur die Innenrenovierung der Basilika wird planmäßig fortgesetzt. „Auf ausdrücklichen Wunsch der Diözese, um dem Baugewerbe die Arbeit nicht zu entziehen“, sagt Hörmann. Mitte Juni werden die Renovierungsarbeiten an der Kuppel und den zwei Seitenarmen der Kirche beginnen. Dass heuer auch Benefizveranstaltungen zugunsten der Renovierung ausfallen, schmerzt den Pfarrer.

Die Pfarrkirchen von Opponitz und Hollenstein sind vom Grundriss her gleich groß und verfügen über 380 Quadratmeter. Dementsprechend wird Pfarrer Leszek Salega, der die beiden Pfarren und die Pfarre St. Georgen/Reith betreut, jeweils 38 Gläubige zulassen. In St. Georgen können wegen der Kirchengröße auch weiterhin nur zehn Personen an Messen teilnehmen. Die Erstkommunion hat Salega bereits auf Oktober verschoben. „Ab Mitte Mai haben wir in St. Georgen und Hollenstein mehrere Taufen, manche wollen auf Juli verschieben, andere halten den Termin und Taufen mit zehn Gästen“, sagt Salega. In der Pfarre Ybbsitz wurde die Firmung vorerst auf den 24. Oktober verschoben.

„Damit sind wir erst auf halbem Weg zur Normalität. Wir hoffen, dass wir bald wieder größere Feiern begehen können. Denn gerade das gemeinsame Feiern macht Kirche aus“, sagt Stadtpfarrer Döller.