Benefizkonzert für Erdbebenopfer in Stadtpfarrkirche Waidhofen/Y.

Die Stadtpfarrkirche hatte sich gut gefüllt, als am Freitag die Stadtmusikkapelle, der Bäuerinnenchor, das Nachwuchsensemble Jumbo, die Sängerinnenrunde „unCHORdiniert“ und Christoph Hirtenlehner auf der Orgel zum Benefizkonzert in die Stadtpfarrkirche luden. Denn gemeinsam stellten sich Instrumentalisten und Sängerinnen in den Dienst der guten Sache.

Der Bäuerinnenchor des Bezirks Waidhofen sang nicht nur beim Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche, sondern tanzte auch im Gotteshaus. Foto: NÖN, Leo Lugmayr

Mit echter Volksmusik, Jazz, Filmmusik, Gospels, aber auch sakralen Klängen erfreute man das Publikum. Der Spendenerlös kommt zur Gänze den Erdbebenopfern in Syrien und in der Türkei zugute.

