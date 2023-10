Gesualdo-Fragmente in der Basilka Sonntagberg

Am Samstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr findet die nächste Verantaltung in der Reihe Klangraum im Herbst in der Basilika Sonntagberg statt. Unter dem Motto „Gesualdo – Fürst, Mörder, Komponist“ widmet sich das Programm dem italienischen Komponisiten Carlo Gesualdo, der vor allem durch seine Madrigale und kirchlichen Werke, die am Übergang von Renaissance zu Barock stehen, bekannt wurde. Der Fürst von Venosa verübte allerdings auch einen dreifachen Eifersuchtsmord, für den er nicht belangt wurde, da soganannte „Ehrenmorde“ unter Adeligen damals nicht verfolgt wurden.

Der Autor, Regisseur und Dramaturg Peter Back-Vega stellte einen Abend zusammen, der unterschiedliche Facetten von Leben und Werk Gesualdos beleuchtet. Burgschauspieler Markus Hering erzählt das Leben des Fürsten von Venosa, Komponist Karlheinz Essl flutet die Kirche mit einer Klangwolke aus Gesualdo-Fragmenten und elektronischen Klängen, die er für diesen Abend in der Basilika erschaffen hat.

Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn können die Besucherinnen und Besucher im Heilgen Grab Einspielungen aus Gesualdos Kompositionen lauschen. Reliquien aus der Schatzkammer der Basilika erinnern an Gesualdos Sammelleidenschaft irdischer Überreste der Heilgen.