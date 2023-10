Uraufführung in der Basilika am Sonntagberg

Es war ein Gesamtkunstwerk vom Anfang bis zum Verklingen des letzten Tons in der Basilika am Sonntagberg. Und Anfang hieß in diesem Fall eine Stunde vor Beginn des Konzerts. Denn bereits ab 18.30 Uhr wurde am Samstag das heilige Grab in der Basilika mit Motetten von Carlo Gesualdo da Venosa von Tonband bespielt; Musik, die in die sphärischen Fragmente des Komponisten Karlheinz Essl übergleiten ließ, die ab 19.30 Uhr im nur spärlich beleuchteten Raum der Kirche erklang.

Essl verwendete zwei Kompositionen aus Gesualdos letztem Madrigalbuch, defragmentierte sie und montierte sie zu einem Klangteppich, der durch die Halligkeit des Kirchenschiffes noch überhöht wurde. Das eine war ein „schwebendes“ Vokalstück, das andere eine von Essl angefertigte Transkription für Laute, Gesualdos Lieblingsinstrument. Diese wurden von Markus Hering in seiner einzigartigen Rezitierkunst mit Textmontagen von Peter Back-Vega und Bernhard Herrmann konnektiert.

Ist Gesualdo zeitlich und stilistisch am Übergang der Renaissance zum Barock verortet, so bleibt sein manieristischer Stil stets der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts verpflichtet. Kennzeichnend für Gesualdos Kompositionsstil ist der häufige Einsatz von Chromatik und unerwarteten Tonartwechseln zum Zwecke der eindringlichen Ausdeutung der Textvorlagen. Damit fällt er aus seiner Zeit heraus und nimmt Stilprägungen des 20. Jahrhunderts förmlich vorweg. Genau hier setzt Essl in seiner Fragmentierung an. Er zerlegt Gesualdos Materialien und setzt sie live zu neuen Klangfiguren zusammen, die aber der Ausgangskomposition stets verbunden bleiben. Dieser Umstand macht zusammen mit der einzigartigen Klangkulisse der Basilika die Uraufführung des Werk nicht nur einzigartig, sondern auch unwiederholbar.

Zwölf Fragmente formt Essl aus und schlüsselt sie in vier Charaktere auf, wobei statische, aber innerlich bewegte Klangflächen, in denen die Zeit stillzustehen scheint, auf rhythmisch prägnante Pulsationen von Lautenklängen treffen. Eingebettet sind sie in zwei mit „Tasso“ überschriebene Fragmente, in denen intime Flüsterungen Dialogfetzen zweier Liebender abbilden.

Markus Herings Rezitation von Gesualdos Lebensabbildung fügte sich mit Essls Elektronik-Performance zu einem Gesamtkunstwerk.

