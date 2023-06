Brahms-Lieder fein aufgefädelt

Es ist ein wunderschöner Zyklus an Liedern, die Johannes Brahms nach Ludwig Tieks romantischem Stoff unter dem Titel „Die schöne Magelone“ aneinandergereiht hat. Der Salzburger Bariton Rafael Fingerlos, Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, präsentierte diese im dafür wie geschaffenen Ambiente der Waidhofner Bürgerspitalkirche im Rahmen des Konzertzyklus Klangraum Waidhofen.

Ein kongenialer Partner am Klavier war ihm dabei Sascha El Mouissi. Den Spagat zur Gegenwart spannte indes die Autorin Teresa Präauer, die mit einer lebendigen wie fordernden Rahmenerzählung die Geschichte neu fasste und in frischer Dramatik zurecht flocht. So fügte sich Tiecks Lyrik im musikalischen Kleid von Johannes Brahms zu einem epischen Roadmovie auf Höhe der Zeit. Geschickt fädelte der Text die Lieder zu einer Handlungskette auf. Als Zugabe überraschten die drei Künstler mit der Verbindung von Françoise Sagans „Lieben Sie Brahms“ mit dem Volkslied aus dem 19. Jahrhundert „Da drunten im Tal läufts Wasser so trüb“.

Am Rande des einzigartigen Konzerts verriet Intendant Thomas Bieber bereits das Motto des Klangraums im Herbst: Das Programm verspricht „schauerliche Geschichten“.