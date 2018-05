István Várdai (Violoncello) und Zoltán Fejérvári (Klavier) gaben am Sonntagabend im Kristallsaal des Rothschildschlosses ein unvergessliches Konzert. Wie Intendant Thomas Bieber es macht, dass er so vielversprechende Shootingstars der Klassikszene regelmäßig in den Klangraum nach Waidhofen verpflichtet, mag sein Künstlergeheimnis bleiben.

Gustav Danzinger (ORF/Ö1) führte im Trauungssaal Schloss Rothschild in den Konzertabend ein. | L. Lugmayr

Tatsache ist, dass István Várdai die Musik des Abends von Beethoven bis Schostakowitsch auf seinem Stradivari-Cello, dem legendären „Ex du Pré-Harrell“ aus dem Jahr 1673, grandios entfaltete. Kongenialer Partner am Bösendorfer Flügel war Landsmann Zoltán Fejérvári, der zu allen Zeiten in feinnerviger Verbindung zum Cellisten stand. Der erste Teil des Abends bot Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 24 in Fis-Dur, op. 78, Manuel de Fallas „Siete canciones populares Españolas“ und Beethoven-Variationen zu „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“.

Für Sergei Rachmaninoffs Vocalise op. 34 Nr. 14 in der Fassung für Violoncello und Klavier und Dmitri Schostakowitschs Sonate für Violoncello und Klavier in d-Moll, op. 40 wechselte Várdai den Karbonbogen gegen einen Holzbogen, was der Musik zusätzlich Fülle und Wärme verlieh.

L. Lugmayr

Mit Standing Ovations ließ das Publikum die beiden Künstler nicht gehen und entlockte ihnen als Zugabe Robert Schuhmanns Abendlied.

Wer das Konzert versäumt hat, sei getröstet. Es wurde für den Kultursender Ö1 aufgezeichnet und wird am Dienstag, 5. Juni, 14.05 Uhr, ausgestrahlt.