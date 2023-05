Auf den Spuren Goethes von Windhag nach Italien

Italien war im 18. Jahrhundert ein äußerst beliebtes Reiseziel für Standespersonen und begüterte Bürger, die sich am reichhaltigen kulturellen Angebot ergötzten, aber auch für Musiker aus ganz Europa, um sich bei italienischen Meistern zu perfektionieren. Ein Blick in das Italien dieser Zeit werfen die Besucherinnen und Besucher des Klangraums Waidhofen am Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Windhag.

Schauspieler Markus Hering entführt das Klangraum-Publikum am 2. Juni in das Italien Johann Wolfgang von Goethes. Foto: Markus Hering

Gemeinsam mit dem Publikum begibt sich Burgschauspieler Markus Hering auf Goethes Spuren in die kulturellen Zentren Italiens und liest aus dessen Werk „Italienische Reise“.

Das Ensemble Affinitá – Elisabeth Baumer (Oboe & Leitung), Marelize Gerber (Sopran), Fani Vovoni (Violine), Ivan Calestani (Fagott), Pietro Prosser (Laute) und Takashi Watanabe (Cembalo) bieten zu Goethes Reisebeschreibungen musikalische Schätze von den Originalschauplätzen dar, wie zum Beispiel die ausdrucksvollen Arien von Agostino Steffani oder des Neapolitaner Maestros Francesco Mancini sowie die durch elegante Schönheit bestechenden Violinsonaten von Arcangelo Corelli, dessen Sammlung op. 5 zur meist gedruckten Instrumentalmusik des Zeitalters zählt.

Karten und Information: Ö-Ticket, www.klangraumwaidhofen.at oder im Bürgerservice der Stadt Waidhofen.

