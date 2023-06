„Die schöne Magelone“ in der Bürgerspitalkirche

„Die schöne Magelone" ist eigentlich eine alte provenzalische Liebesgeschichte aus dem 15. Jahrhundert. Der romantische Dichter Ludwig Tieck „modernisierte“ diese Geschichte zwei Jahrhunderte später und veröffentlichte sie in seinen Volksmärchen. Diese Fassung verwendete dann Johannes Brahms als Grundlage für seinen einzigen Liederzyklus, den Bariton Rafael Fingerlos und Pianist Sasha El Mouissi im Rahmen des Waidhofner Klangraums am Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, in der Bürgerspitalkirche zur Aufführung bringen. Eine Besonderheit des Abends sind die von Teresa Präauer vorgetragenen Zwischentexte, welche die 15 Lieder miteinander verbinden.

Karten sind bei Ö-Ticket oder im Bürgerservice des Rathauses erhältlich.