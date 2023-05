Grandioses Musikfestival in Ybbsitz

„Es ist eine Wucht, und das alles in Ybbsitz!“ Was eine Besucherin beim Hauptkonzert des Ensembles Klangschmiede in der modernen Sporthalle der Mittelschule auf den Punkt brachte, war ein Prädikat, das bei allen fünf Veranstaltungen der Ybbsitzer Klangschmiede zu hören war. Denn Intendantin Anneliese Fuchsluger war es gelungen, einen veranstalterischen Blumenstrauß zu flechten, der in seinem Abwechslungsreichtum und seinem Niveau seinesgleichen sucht.

Beginnend mit dem hochkarätigen Volksmusikabend im Saal des Gasthofs zum Goldenen Hirschen, bei dem Christina Ömmer mit ihrem Almbach Dreigesang, die Pulverriedl-Musi und die Familienmusik Fuchsluger brillierten, war das Festival von Anfang an auf Erfolg und Beifall getrimmt.

Christoph Wagner-Trenkwitz moderierte

Am Feiertag hieß es mit dem Ensemble Klangschmiede unter dem Dirigat Tobias Wögerer, dem Chor Ybbsitz und talentierten Pianistinnen und Pianisten der Musikschule „alles Walzer“. Journalist und Autor Christoph Wagner-Trenkwitz moderierte mit Charme und feinem Witz.

Mit ihrem neuen Musikprogramm „Free“ begeisterten die Schick Sisters am Freitag im Ausstellungsraum der Firma Aigner in Steinmühl. Jazz, Pop, Rock und französische Chansons brachten sie zur Freude des ausverkauften Saals federleicht auf die Bühne.

Die Schick Sisters Veronika (Bass), Katharina (Gitarre und Hauptstimme) sowie Christine (Violine) (von links) begeisterten am Freitag im Schauraum der Firma Aigner in Steinmühl im Rahmen der Klangschmiede vor vollem Haus das Publikum. Die drei Steirerinnen brachten Schwung auf die Bühne, verstanden es aber auch, eine Portion Nachdenklichkeit zu servieren. Foto: NÖN, Leo Lugmayr

Der Musikverein unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Fuchsluger gestaltete am Samstag die Abendmesse mit Musik auf hohem Niveau.

Der Kreis schloss sich in der Sporthalle der Mittelschule am Sonntag, wo Marko Simsa mit Mitgliedern des Ensembles Klangschmiede und dem Volksschulchor Musiktheorie und Zuhörfreude vermittelte. Grandioses Festival in fünf Tagen!

